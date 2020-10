Doğum İzni Nedir, Kaç Ay Sürer? Memur Ve Özel Sektör Çalışanları İçin Doğum İzni Hesaplama Yöntemi

Doğum her annenin hakkı olan bir durum olup her kadının tatması gereken bir duygu olmaktadır. Doğum izni hesaplama sistemi, doğum yapmaya hazırlanmakta olan çalışan kadınları çok yakından ilgilendiren önemli bir konudur.



Doğum İzni Nedir, Kaç Ay Sürer?



Ülkemizde hamile olup çalışan kadınlar; yasalar gereği 8 hafta doğumdan öncesinde, 8 hafta da doğumdan sonrasında olmak üzere toplamda 16 hafta doğum izni kullanmaktadır. Doğum öncesi güncel doğum raporu tekil gebelikler için genelde 32. haftada başlar.



Kanunlara göre hamile kadınların doğumdan önce kullanılabilecekleri 8 haftalık izin bulunmaktadır. Normal olan sağlıklı bir gebelik 40 hafta olması sebebi ile doğumdan 8 hafta öncesi, hamileliğin 32. haftasına denk gelmektedir.



Doğum izni için 32. haftanın dolmuş olması şartı aranmaktadır. Toplam 16 hafta doğum iznine sahip kadınlar, çocuğun doğmasının sonrasında geçireceği 8 haftayı bu izin ile birlikte kullanmaktadır. Bu konu oldukça önemli bir konudur. Doğum iznine doktorun izni ile geç ayrılan hamile kadın çalışanın çalıştığı zamanlar, doğum sonrasındaki sürelere eklenmektedir.



Birden Fazla Bebek Bekleyen Kadınlara Doğum İzni



Doğum izni hesaplamasında günümüz yasalarına göre dikkat edilecek diğer bir konu ise hamile olan kadının ikiz ya da üçüz gibi birden çok bebek bekleme durumu olmaktadır. Birden çok sayıda (ikiz ya da üçüz) bebek bekleyen hamile anneler, doğum öncesinde fazladan ek bir 2 hafta daha izin alabilmektedir. SGK bu durumlarda bulunan anne adaylarına ek olarak doğum iznini 10 hafta şeklinde bir kullanabilme hakkı sağlamaktadır.



Doğum İzni Hesaplama Yöntemi Nedir?



Ülkemizde doğum izni hesaplanırken hamile kadınların hamile olma süresi 40 hafta üzerinden baz alınmaktadır. Kadın çalışanların doğumdan öncesinde sekiz ve doğumdan sonrasında sekiz hafta olmak üzere toplamda on altı haftalık bir süre için çalıştırılmamaları esas olmaktadır.



Doğum öncesinde doğum raporu tekil gebelikler adına 32. haftada başlamış olmaktadır. Buna ek olarak ise hamile olan bayanlar, doktorlarından almış oldukları 37. gebelik haftasına kadar iş yerinde çalışmasında gebeliği yönünden herhangi bir sakınca bulunmamaktadır şeklindeki rapor ile doğumdan önce üç haftaya kadar bayanlar çalışabilir. Hamile kadınların 37. haftasından sonra ise herhangi bir çalışma izin verilmemektedir.