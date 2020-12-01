Sakarya Karasu'da yaÅŸayan Nagihan KadÄ±, doÄŸumuna 3 gÃ¼n kala koronavirÃ¼sÂ (23) testi pozitif Ã§Ä±kÄ±nca tedaviye alÄ±ndÄ±. Nagihan KadÄ±, doÄŸumun ardÄ±ndan fenalaÅŸarak yoÄŸun bakÄ±ma alÄ±ndÄ±. VirÃ¼sÃ¼n ciÄŸerlerini sarmasÄ± ile birlikte durumu daha da aÄŸÄ±rlaÅŸan Nagihan KadÄ±â€™nÄ±n tedavisine Ä°stanbulâ€™da Ã¶zel bir hastanede devam edildi. KadÄ±â€™nÄ±n hayatÄ±nÄ± kurtarabilmek iÃ§in son Ã§arenin kÃ¶k hÃ¼cre tedavisi olduÄŸu belirtilerek tedavisi iÃ§in kampanya baÅŸlatÄ±ldÄ±.

YaklaÅŸÄ±k 2 haftadÄ±r tedavi gÃ¶ren Nagihan KadÄ±, yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen bebeÄŸi Nehirâ€™i kucaÄŸÄ±na alamadan yaÅŸam savaÅŸÄ±nÄ± kaybetti. Nagihan KadÄ± dÃ¼n Karasuâ€™da topraÄŸa verildi.