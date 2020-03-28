MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Doktor olan babasının yattığı yastığın kılıfı yıkanınca gözyaşlarına boğuldu
ABONE OL
28.03.2020 - 12:45 | | DHA

Doktor olan babasının yattığı yastığın kılıfı yıkanınca gözyaşlarına boğuldu

Erzincan'da corona virüs salgını nedeniyle uzun saatler çalışmak zorunda kalan Doç. Dr. Faruk Karakeçili’nin oğlu 8 yaşındaki Mehmet Deniz, zaman zaman babasıyla birlikte yattığı yastığın kılıfının değiştirildiğini fark edince gözyaşlarına boğuldu. Mehmet Deniz'in, babasının kokusunun gittiğini belirtip ağladığı o anlar, hemşire annesi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Doktor olan babasının yattığı yastığın kılıfı yıkanınca gözyaşlarına boğuldu

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Faruk Karakeçili, corona virüs salgını nedeniyle Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzun saatler görev yapıyor. Evli ve 3 çocuk babası olan Karakeçili zaman zaman görevi nedeniyle evine gidemiyor. Doç. Dr. Faruk Karakeçili’nin oğlu Mehmet Deniz, özlemini, zaman zaman babasıyla birlikte yattığı yastığı ile gidermeye çalışıyor.

Doç. Dr. Faruk Karakeçili’nin eşi hemşire Pınar Baysal Karakeçili, bu durumdan habersiz, oğlunun yastık kılıfını değiştirip yıkadı. Bunu fark eden Mehmet Deniz, gözyaşlarına boğuldu. Annesinin ağlama nedenini sorduğu Mehmet Deniz Karakeçili, "Yastığımın kılıfını değiştirmişler, babamın kokusu gitmiş, yumuşaklığı gitmiş, önceki yastığım güzel kokuyordu, babamı özledim" dedi.

Annesinin kayda alıp, sosyal medyadan paylaştığı görüntüler, izleyenleri duygulandırdı.

    'Evde Kal' çağrısı bu kez çocuklar içinÇocukları unutmayan Demirören Medya ‘#EvdeKal#MüzikleKal’ çağrısını bu kez çocuk ozanı Onur Erol ile çocuklar için yapacak. Erol’un çocuk şarkılarıyla renklenen sohbeti pazar akşamı tüm çocukları anne ve babalarıyla birlikte sosyal medyada buluşturacak.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    YKS yeni tarihi ne zaman? YKS 2020 konuları belli oldu

    YKS yeni tarihi ne zaman? YKS 2020 konuları belli oldu

    Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! Hepsi ücretsiz...

    Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! Hepsi ücretsiz...

    Çocuklar virüsü daha çok bulaştırabilir

    Çocuklar virüsü daha çok bulaştırabilir

    Son dakika: Terör örgütüne darbe! Ele geçirildiler...

    Son dakika: Terör örgütüne darbe! Ele geçirildiler...

    Sıradaki Haber