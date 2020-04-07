Doktorun ‘ev sahibi’ isyanı

ÇİĞDEM YILMAZ İstanbul
Ev sahibi, 2.5 yıllık kiracısı olan doktor çiftin en geç üç ay içinde daireyi boşaltmasını istiyordu. Yapılan hareketin manevi olarak kendilerini derinden sarstığını söyleyen Karadeniz “Eşim de ben de sağlık çalışanıyız, ikimiz de hekimiz, böyle bir süreçte psikolojik olarak zaten fazlasıyla yıpranmış durumdayız. Bugünlerde, normal zamandan daha yoğun bir iş temposu içindeyken nasıl yeni ev arayışı içine girebiliriz, buna ayıracak herhangi bir vaktimiz yok. Böyle bir süreçte yapılan vicdansızlıktan başka bir şey değildir” dedi.
İhtarnameyi salgından önce gönderdiğini aktaran ev sahibi Hasan Çiftçi ise, “Sağlık çalışanlarının yanındayım. Bu süreç bitene kadar evimde oturabilir” ifadelerini kullandı.
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