DolandÄ±rÄ±cÄ±larÄ±n yeni tuzaÄŸÄ± Ãœlke genelinde Ã§ok bÃ¼yÃ¼k operasyon

AydÄ±n Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, internet ortamÄ±nda kurduklarÄ± eskort sitesinde vatandaÅŸlara bir takÄ±m vaatlerde bulunduktan sonra ATMye para yatÄ±rmak suretiyle dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ihbarÄ± Ã¼zerine harekete geÃ§ti. BaÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmada dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k yapan Ã§ete Ã¼yelerinin Didim'de bir villayÄ± merkez olarak kullandÄ±klarÄ±Â tespit edildi.

YapÄ±lan teknik ve fiziki takibin ardÄ±ndan AydÄ±n Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve Didim Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerinin koordineli dÃ¼zenledikleri eÅŸ zamanlÄ± operasyonlarda Didim'de 10, DiyarbakÄ±r ve Konya'da dÃ¼zenlenen operasyonlarda da birer kiÅŸi olmak Ã¼zere toplam 12 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

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Adreslerde yapÄ±lan aramalarda 1 ruhsatsÄ±z tabanca, 7 fiÅŸek, 25 bin TL para, Ã§ok sayÄ±da ziynet eÅŸyasÄ±, suÃ§ta kullanÄ±lan Ã§ok sayÄ±da telefon, not defterleri, banka kartlarÄ±, hesap dÃ¶kÃ¼m listeleri ele geÃ§irildi. Ã‡etenin, Ã¼lke genelinde 249 kiÅŸiyi toplamdaÂ 72 bin lira dolandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Emniyetteki iÅŸlemlerin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ÅŸÃ¼pheliler adliyeye sevk edildi.