Dolandırıcılıkla suçlanan 16 kişiye 491 yıla kadar hapis istemi

Manavgat'ta geçen aralık ayında jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 'haksız çıkar sağlamak için örgüt kurmak', 'dolandırıcılık', 'tefecilik yapmak', 'kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiliklerin aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlarından aralarında 5 yıldızlı otel sahiplerinin de bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.B., K.B., A.B., A.R.Ö., A.A. ve M.A tutuklanırken, V.B. ve V.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şüpheliler, avukatlarının itirazı üzerine 31 Aralık akşamı yurt dışına çıkış yasağı ile adli kontrol getirilerek serbest bırakıldı. Şüphelilerin ifadelerinin ardından aralarında banka şubesi müdürünün de bulunduğu K.Ç., A.T.B., F.Ö., F.B., M.İ.T., S.D.G., U.O. ve Y.P. gözaltına alındı. 7 şüpheli de ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

491 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Manavgat Cumhuriyet Savcısı Arif Koray Mutlu tarafından 16 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, 16 şüphelinin 11 ayrı suçu 48 defa işledikleri, böylelikle de 84 milyon 527 bin 889 lira haksız kazanç sağladıkları anlatıldı.

Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Merkezi'nde otelleri bulunan iş adamı E.B.'nin suç örgütünün yöneticisi olduğu kaydedilen iddianamede, şüphelilerin otel sahibi Danimarkalı T.L.F.'nin otelini, muvazaalı işlemlerle elinden aldıkları, Şubat 2017'de 30 bin lira verip, boş senede imza attırdıkları H.Ş. hakkında aynı yılın ekim ayında 180 bin liralık icra takibi başlattıkları ifade edildi.

Şüphelilerden E.B.'nin 2 ayrı otel inşaatı karşılığında sözleşme yaptığı bir inşaat firmasını ödeme yapmayarak, ekonomik olarak zor duruma düşürdüğü, suç çetesinin alacak ve borcun kalmadığına dair sahte hesap mutabakatı yaptığı, 2013 yılında da E.Y.'ye kefil olduğu 200 bin liralık borç karşılığında 1 milyon liralık icra takibi başlatıldığı belirtilen iddianamede, E.B.'nin sahibi olduğu otelin arazini, sahiplerinden E.D.'ye imzalatılan senedin icraya koyularak alındığı ve otelde animasyon hizmeti veren T.K.'nin 163 bin liralık alacağının da ödenmediği anlatıldı.

İddianamede E.B. ve K.B.'nin örgüt yöneticisi olduğu, diğer şüphelilerin örgüt elemanı olduğu; planlı ve organize bir şekilde 'haksız çıkar sağlamak için örgüt kurmak', 'dolandırıcılık', 'tefecilik yapmak', 'kamu kurum ve kuruluşlarını ve tüzel kişiliklerin aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçunu işledikleri belirtildi. Şüpheliler hakkında toplam 146 yıldan 491 yıla kadar hapis ve 126 bin güne kadar adli para cezası istenen iddianameyi kabul eden Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, yargılamayı önümüzdeki günlerde başlatacak.