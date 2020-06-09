DolmabahÃ§e SarayÄ±'ndaki 164 yÄ±lÄ±k tuÄŸralar restore ediliyor

DolmabahÃ§e SarayÄ±â€™nÄ±n gÃ¶rkemli kapÄ±larÄ±, sadece sarayÄ±n deÄŸil ÅŸehrin simgelerinden olmasÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yor. KapÄ±lar, aradan geÃ§en 164 yÄ±la raÄŸmen ilk gÃ¼nkÃ¼ Ã¶zelliklerini muhafaza ediyor. KapÄ±larÄ±n Ã¼zerindeki tuÄŸralar iÃ§in restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â

DolmabahÃ§e SarayÄ±â€™nÄ±n giriÅŸindeki Hazine KapÄ±sÄ± ve Ã¼zerindeki kitabe ile tuÄŸranÄ±n restorasyonu, corona virÃ¼s tedbirleri kapsamÄ±nda mÃ¼zenin ziyarete kapalÄ± olduÄŸu karantina dÃ¶neminde tamamlandÄ±.

Sultan AbdÃ¼lmecidâ€™e ait tuÄŸranÄ±n zemini ve altÄ±n varak uygulamalarÄ± restore edildi. OsmanlÄ±'nÄ±n bÃ¼yÃ¼k hattatlarÄ±ndan Kazasker Mustafa Ä°zzet Efendi'nin yazdÄ±ÄŸÄ± kitabenin de bakÄ±mÄ± yapÄ±ldÄ±. Åžair Ziverâ€™in, sarayÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± hicri tarih olarak not dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ kitabede yazan dÃ¶rt mÄ±sralÄ±k kÄ±ta da aslÄ±na sadÄ±k kalÄ±narak yenilendi. Hazine KapÄ±sÄ±, normalleÅŸme dÃ¶neminde mÃ¼zeyi gezmeye gelen ziyaretÃ§ileri restore edilmiÅŸ haliyle karÅŸÄ±lÄ±yor.

SALTANAT KAPISI'NIN TUÄžRA RESTORASYONU TAMAMLANMAK ÃœZERE



Hazine KapÄ±sÄ±'ndaki tuÄŸranÄ±n restorasyonun tamamlanmasÄ± sonrasÄ± sarayÄ±n DolmabahÃ§e Caddesiâ€™ne bakan Saltanat KapÄ±sÄ±â€™ndaki tuÄŸranÄ±n restorasyonuna baÅŸlandÄ±. KapÄ±daki tuÄŸranÄ±n restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sarayÄ±n ziyarete kapalÄ± olduÄŸu gÃ¼nlerde devam ediyor. Saltanat KapÄ±sÄ± yalnÄ±zca padiÅŸahÄ±n saraya geliÅŸ ve gidiÅŸlerinde aÃ§Ä±lmasÄ± bakÄ±mÄ±ndan simgesel bir anlama sahip.

OsmanlÄ± dÃ¶neminde sadece padiÅŸaha aÃ§Ä±lan Saltanat KapÄ±sÄ±, Cumhuriyetin kuruluÅŸ dÃ¶neminde de iÅŸlevini devam ettirmiÅŸ. GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde de yalnÄ±zca CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± makamÄ±na aÃ§Ä±lan kapÄ±, devlet geleneÄŸini geleceÄŸe aktaran bir ritÃ¼el halinde.

Restorasyon iÅŸleminde gÃ¶revli kalemkÃ¢rlarÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± devam ederken kapÄ±daki tuÄŸranÄ±n restorasyonunun birkaÃ§ gÃ¼n iÃ§inde tamamlanmasÄ± bekleniyor.

TUÄžRALAR SULTAN ABDÃœLMECÄ°Dâ€™E AÄ°T



DolmabahÃ§e SarayÄ±'nda 5â€™i kara ve 5â€™i deniz cephesinde olmak Ã¼zere 10 kapÄ± bulunuyor. KapÄ±larÄ±n en gÃ¶rkemlileri, saray giriÅŸindeki Hazine KapÄ±sÄ± ve DolmabahÃ§e Caddesiâ€™ne bakan Saltanat KapÄ±sÄ±. DolmabahÃ§eâ€™nin kapÄ±larÄ±nda yer alan tuÄŸralar, sarayÄ± inÅŸa ettiren Sultan AbdÃ¼lmecidâ€™e ait.

TuÄŸra, padiÅŸahÄ±n girift ve sanatlÄ± ÅŸekilde tasarlanmÄ±ÅŸ imzasÄ± olarak tanÄ±mlanÄ±yor. DolmabahÃ§e SarayÄ±â€™nÄ±n tuÄŸralarÄ±nda Sultan AbdÃ¼lmecid ve babasÄ± Sultan II. Mahmudâ€™a atfen, â€œAbdÃ¼lmecid han bin Mahmud el-muzaffer daima"Â ifadeleri yer alÄ±yor.