Döner kardeşler suç örgütünün davasının görülmesine devam edildi

Döner Kardeşler olarak bilinen ve haklarında 16 ayrı eyleme karıştıkları gerekçesiyle iddianame düzenlenip dava açılan suç örgütüne yönelik davanın görülmesine devam edildi.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada, "Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "tefecilik" ve "silahla kasten yaralamaya azmettirme" gibi suçlardan 6’sı tutuklu 28 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Biri tutuklu 12’si tutuksuz sanıkla avukatlarının katıldığı duruşmaya, bazı sanıklar da farklı illerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Tutuksuz sanık Ergün Eren, örgüt suçlamasını kabul etmediğini, günde 12 saat çalıştığını, Emirhan Döner ile tanışma sebebinin Yunus Tatlı olduğunu anlattı.

Mahkeme Başkanı Ali İhsan Horasan, Emirhan Döner ile Eren’in telefon tapelerini okuyarak, "Tapelerde ‘senin için 12 cinayet işlerim’ demişsin, Emirhan Döner sana ‘intikamımı almadan ölürsem, intikamımı sen al’ demiş. Ne diyorsun bu konuşmalara?" diye sordu. Sanık Eren de "Bu konuşmalar şakalaşmaydı." dedi.

Bir diğer sanık Aysel Gönültaş da örgüt ile bir bağlantısının olmadığını, Yunus Tatlı’yla çalıştığı mekanda tanıştığını, kısa bir süre sevgili olduklarını aktardı.

"GÜNDE 2-3 BİN LİRA KAZANAN BİRİYİM"

Gönültaş, Tatlı’nın kendisinden para istediğini ifade ederek, "Bir gün 1.000 lira istedi, ‘veremem’ dedim. Kapıma geldi, ben de kendisinden şikayetçi oldum. Yunus Tatlı, hakaret ve tehdit suçlarından ceza aldı. Olaylarla alakam yoktur. Bu olaylara beni dahil etti. Ben bir günde 2-3 bin lira kazanan birisiyim. Benim ona borcum olamaz. Bana iftira atmak için bunları yaptı. Başka kadınları kopardığı gibi beni de koparmaya çalıştı. Suçlamaları kabul etmiyorum.’’ ifadelerini kullandı.

Bir diğer tutuksuz sanık Ali Sakallı da, Yunus Tatlı ile çocukluk arkadaşı olduğunu, bu kişilerle iki bardak çay içtiği için gözaltına aldığını iddia etti.

Savunma yapan diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti, tüm tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek, cevabi yazıların dönüşlerinin beklenmesine hükmetti.

Bir sonraki duruşmada, savunma yapmayan sanıkların savunmalarının alınmasına ve müştekilerin de dinlenmesine hükmeden mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 82 sayfalık iddianamede, 9 kişi müşteki, 28 şahıs ise şüpheli sıfatıyla yer almıştı. İddianamede davaya konu örgütün liderinin Emirhan Döner olduğu, ağabeyi Burak Döner'in de adını kullanarak olaylar gerçekleştirdiği ve menfaat temin ettiği aktarılmıştı.

Emirhan Döner’in sosyal medyanın gücünü kullanarak oluşturduğu imaj ile korku saldığı da açıklanmıştı. Örgütün ayrıca uyuşturucu madde sattığını iddia ettikleri kişileri darp edip kayda alarak, bunları sosyal medya hesaplarından paylaştıkları da anlatılmıştı.

Vatan, millet, devlet içerikli sosyal medya paylaşımları yaptığı da belirtilen örgütün üyelerinin 16 ayrı eyleme karıştığı ifade edilmişti.

İddianamede örgüt tarafından mağdur edilen kişilerin korktukları için ilgili yerlere başvuramadığı, zaman geçtikten sonra başvuruda bulundukları belirtilmişti. Emirhan ve Turhan Döner’in aralarında bulunduğu 28 sanık hakkında ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’,‘ruhsatsız silah bulundurma veya kullanma’, ‘silahla kasten yaralamaya azmettirme’, ‘hakaret’,‘tefecilik’, ‘tehdit’, ‘birden fazla kişi ile yağma’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’, ‘şantaj’, ‘örgüte bilerek veya isteyerek yardım etme’ ve ‘suç üstlenme’ suçlarından 9 yıldan 178 yıla kadar farklı oranlarda hapisleri talep edilmişti.

İddianameye göre, lider konumundaki Emirhan Döner’in talimatına uymayan örgüt üyesi Yunus Tatlı, kar maskeli kişilerce kaçırıldı, işkence gördüğü evde kadın iç çamaşırı ve etek giydirildikten sonra videosu internete yüklenmişti.