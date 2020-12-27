Döviz büroları çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) - 2021 Döviz büroları kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?

Not: Koronavirüs pandemisi dolayısıyla mesai saatlerinde değişiklikler olabilir.

İlgili şubenin saat kaça kadar açık olduğunu ve saat kaçta kapandığını öğrenmek için telefon üzerinden arayarak bilgi almanızı öneririz.



Döviz bürolarının çalışma saatlerini sizler için derledik. Döviz bürolarında işi olan vatandaşlar hafta sonu da Döviz bürolarının açık olup olmadığını sorguluyor. Peki, cumartesi pazar Döviz büroları çalışıyor mu?

Para değiştirme işlemlerinin yapıldığı yerlere yani döviz alınıp satılan yerlere döviz bürosu denilmektedir. Ülkemizde A ve B grubu yetkili binlerce döviz bürosu bulunmaktadır. Turistler ülkemize geldiklerinde veya vatandaşlarımız ellerindeki parayı diğer ülkelerin para birimleri ile bu bürolar sayesinde değiştirir.

DÖVİZ BÜROLARININ ÇALIŞMA SAATLERİ

Ülkemizde hizmet vermekte olan döviz büroları sabah saat 09:00 itibariyle hizmet vermeye başlarlar ve akşam saat 19:00 ile 20:00 saatleri arasında kapanırlar. Kapanış saatlerinin farklı olması özel sektörde hizmet veren kurumlar olmalarından kaynaklanmaktadır. Ancak 20:00’dan sonra açık olmaları da ayrıca yasaktır. Döviz büroları sabahları Merkez Bankası ile beraber açılır. Çünkü piyasalar da bu saatte açılmakta ve anlık döviz kurları düşerek işlemler başlamaktadır.

DÖVİZ BÜROLARI HAFTA SONU AÇIK MI, KAPALI MI?

Döviz büroları genel itibariyle cumartesi ve pazar günleri yani hafta sonu kapalı durumdadır. Genel olarak dememizin sebebi bazı döviz bürolarının cumartesi ve pazar günleri de hizmet sunmakta ısrar etmeleridir. Ancak bunların sayısı oldukça azdır.