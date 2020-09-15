Dövmede 7 riske dikkat

Dövme yaptırmadan önce tasarım ve hangi bölgeye yapılacağına dair dikkatli düşünülmesini öneren Acıbadem Bağdat Caddesi Tıp Merkezi Dermatoloj Uzmanı Doç. Dr. Hayta şunları söyledi: “Gençseniz seçeceğiniz tasarımın ileride de sizinle olacağını unutmayın. Kilo almanın dövmeyi bozabileceğini bilin. Dövme tasarımını seçerken az renkli olmasına özen gösterin. Eğitim almış çalışanların istihdam edildiği yerlere gidin. Buralardaki koronavirüs önlemleri hakkında bilgi isteyin. İki işlem arasındaki randevu süresinin uzun olmasına dikkat edin. Çalışanlar ve dövme sanatçısının maske taktığından, müşterilerini de bu konuda uyardığından emin olduğunuz bir yere gidin. İşlem süresince maskenizi çıkarmayın. Dövme yapan kişinin eldiven giymesine, kullanılan ekipmanın uygunluğuna ve işlem öncesi tüm iğne ve tüplerin kapalı paketlerden çıkarılmasına, tek kullanımlık olmayan ekipmanların sterilize edilmesine de dikkat edin.”



Yan etkiler



Doç. Dr. Hayta’ya göre dövme sonrasında deride şu yan etkiler görülebilir:



1. Alerjik reaksiyonlar: Dövme boyaları, özellikle kırmızı, yeşil, sarı ve mavi renkte olanlar kaşıntılı kızarıklık gibi alerjik cilt reaksiyonlarına neden olabilir.



2. Cilt enfeksiyonları: Dövme yaptırdıktan sonra uygulama bölgesinde bakteriyel veya viral kaynaklı deri enfeksiyonları gelişebilir.



3. Yara iyileşmesi sorunları: Dövme sonrası yara iyileşme mekanizmalarında bozulma meydana gelebilir.



4. Yabancı cisim tepkisi: Bazen dövme için deri altına yerleştirilen boya etrafında granülom adı verilen iltihabi bir bölge oluşur ve deri yapısının bozulmasına ve deride sertleşmelere sebep olabilir.



5. Kanla bulaşan hastalıklar: Dövme için kullanılan ekipmana herhangi bir virüs taşıyan kan bulaşmışsa, metisiline dirençli Staphylococcus

aureus (MRSA), Hepatit B ve Hepatit C, AIDS dahil olmak üzere çeşitli kan yoluyla bulaşan hastalıklara yakalanma riski görülür.



6. Ödem olabilir: Dövmeler nadir de olsa radyolojik görüntülemede ödem veya yangıya neden olabilir.



7. Deri kanseri riski: Zamanla dövme bölgesinde ya da çevresinde çeşitli türden deri kanserleri gelişebilir.