Doya Doya Moda kim elendi, kim gitti? Doya Doya Moda bu hafta kim birinci oldu? (1-5 Haziran 2020 haftası)

Hafta içi her gün yayınlanan ve izleyicisini ekrana kilitleyen Doya Doya Moda'da her gün farklı konseptlere göre hazırlanan yarışmacılar, jüri tarafından puanlar alıyor. Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Kemal Doğulu'nun jürisi olduğu Doya Doya Moda'da haftanın en yüksek punanını toplayan yarışmacı birinci olurak kolye kazanırken, haftanın en düşük puanını toplayan isim yarışmaya veda ediyor. Peki 1- 5 Haziran 2020 haftaısnda Doya Doya Moda'da kim elendi, kim gitti? Doya Doya Moda bu hafta kim birinci oldu?

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda yarışmasından bu hafta elenen yarışmacı Melika Arslan oldu.