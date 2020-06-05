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05.06.2020 - 16:16 |

Doya Doya Moda kim elendi, kim gitti? Doya Doya Moda bu hafta kim birinci oldu? (1-5 Haziran 2020 haftası)

Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finali bugün yaşandı. TV8 kanalının ilgiyle izlenilen yarışması Doya Doya Moda'da bu hafta kim birinci oldu, kim yarışmaya veda etti? 1-5 Haziran 2020 Haftasında Doya Doya Moda'da yaşanan gelişmeler...

Doya Doya Moda kim elendi, kim gitti? Doya Doya Moda bu hafta kim birinci oldu? (1-5 Haziran 2020 haftası)

Hafta içi her gün yayınlanan ve izleyicisini ekrana kilitleyen Doya Doya Moda'da her gün farklı konseptlere göre hazırlanan yarışmacılar, jüri tarafından puanlar alıyor. Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Kemal Doğulu'nun jürisi olduğu Doya Doya Moda'da haftanın en yüksek punanını toplayan yarışmacı birinci olurak kolye kazanırken, haftanın en düşük puanını toplayan isim yarışmaya veda ediyor. Peki 1- 5 Haziran 2020 haftaısnda Doya Doya Moda'da kim elendi, kim gitti? Doya Doya Moda bu hafta kim birinci oldu?

 

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda yarışmasından bu hafta elenen yarışmacı Melika Arslan oldu.

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