DSÖ’den Suriye uyarısı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, Türkiye’nin yanı başında bulunan ve iç savaşın devam ettiği Suriye’de de ciddi bir tehlike potansiyeli taşıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Kuzeybatı Bölge Sözcüsü Hedinn Halldorsson, Milliyet’e yaptığı değerlendirmede, “Kovid-19 özellikle İdlib ve Halep’te artış gösterirse, Türkiye sınır kapılarına mülteci akışının önüne geçilmesi zorlaşacak...



Türkiye’yi sınırın her iki tarafında önlem alması için uyardık” dedi. Suriye’de 6-12 aylık süre zarfında ne olacağını tahmin etmenin imkansız olduğunun altını çizen Halldorsson, şöyle devam etti:



“Koronavirüs öncesinde DSÖ, Suriye’de sahada her ay sağlık partnerleri aracılığıyla ortalama 800 bin kişiye ulaşmaktaydı. Şu an ise, Kovid-19’u önleme ve mevcut durumu korumaya odaklandık. Ancak Kovid-19’dan önce bile Suriye, sağlık altyapısındaki yetersizlikle mücadele ediyordu. Yıllardır süren çatışma ortamı dolayısıyla, bölgedeki hastanelerde tahribat çok yüksek, sağlık tesislerinin sadece yarısı çalışır durumda. Hizmet verebilen 300 sağlık tesisinin ekipman alt yapısı yok ve personeli yok denecek kadar az. Şu an oradaki insanlar, yeri yurdu olmayan ve hayatta kalma mücadelesi veren insanlar. Değil başını sokacakları yer, içecek temiz su bulmakta güçlük çekiyorlar. Yaklaşık 200 mülteci kampının bulunduğu İdlib tehdit altında.”



‘Bulaşma hızı artacak’

Salgının Halep ve İdlib’e ulaşmasıyla, bulaşma hızının artacağını söyleyen Halldorsson, Şam yönetimi kontrolündeki bölgelerde, 1 Nisan’dan bu yana 10 pozitif vaka tespit edildiğini ve 2 ölümün doğrulandığını belirtti. Halldorsson, “2 Nisan itibariyle ise, Suriye’nin kuzeybatısında, İdlib ve Halep’te 23 vaka test edildi; 20 vakanın testi negatif ve 3 kişinin sonucu ise hala beklemede. Bölgedeki test kapasitesini artırmak için DSÖ ikinci laboratuvarı donatıyor” diye konuştu.

DSÖ ve diğer bazı kurumların da bölgeye malzeme gönderdiğini söyleyen Halldorsson, “DSÖ, 3 Nisan’da Türkiye sınırından, Suriye’nin kuzeybatısındaki sağlık partnerlerine 5 bin test ulaştırdı. DSÖ, 3 hastaneye 210 yataklı izolasyon ünitesi ve halen kullanılmakta olan 90 ventilatöre ek, 150 ventilatör tedarik edecek. DSÖ yetkilileri; sağlık çalışanlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlara virüsten korunma eğitimleri veriyor. Türkiye ile yardımların ulaştırılması başta olmak üzere, pek çok insani konuda koordinasyon halinde çalışılıyor” dedi.



‘Çok kritik bir durum’

Halldorsson, İdlib ile Halep’teki çatışma ortamı dolayısıyla korku ve paniğin arttığına işaret ederek, şöyle devam etti:

“Halkın farkındalığının artması ve panik ortamının azalması için; topluluk liderleri, camiler, toplum sağlığı çalışanları ve bir dizi medya aracılığıyla mesajlar yayılıyor. Kovid-19 özellikle İdlib ve Halep’te artış gösterirse, Türkiye sınır kapılarına mülteci akışının önüne geçilmesi zorlaşacak. Bu oldukça kritik bir durum. Türkiye’nin bölgeye yaptığı yardımlar yadsınamaz bir gerçek, Türkiye bizim partnerimiz. Türkiye’yi sınırın her iki tarafında önlem alması için uyardık.”