Düğün salonları ne zaman açılacak? 1 Haziran'da düğün salonları açılıyor mu?

Düğün salonları ne zaman açılacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Evlilik için hazırlıklarını yapan ancak corona virüs nedeniyle düğün salonlarının kapanması nedeni ile bekleyişe geçen binlerce çift ve sektör çalışanı düğün salonlarının ne zaman açılacağını merak içerisinde araştırmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde dün gerçekleştirilen kabine toplantısının hemen ardından alınan kararlar tek tek açıklandı. Peki Düğün salonları 1 Haziran'da açılacak mı?

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Kabinede evlilik hazırlığındaki gençlerin merakla beklediği düğün sezonunun açılışı da gündeme gelecek. Düğün sezonunun temmuz sonu veya ağustos başında başlatılması planlanıyor.

Düğünlere, vaka sayısı ve Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda kontrollü şekilde, sosyal mesafeye uygun, nikâh salonlarındaki gibi yüzde 25-30 kapasiteyle izin verilebileceği kaydediliyor.

Ancak ilk aşamada sosyal mesafe kuralına uyulmayacağı ve riski arttıracağı için kapalı ortamlarda ve dar salonlarda yapılacak düğünlere izin verilmeyeceği belirtiliyor.

Öncelikle kır düğünlerine izin verilmesi, şartlara uygun kapalı salonlarda yapılacak düğün ve nişanlarda tek kullanımlık çatal, kaşık, tabak kullanılması, masalarda 4’te 1 veya 3’te 1 kapasiteyle oturma düzeni sağlanması, sosyal mesafeye uyulmayacağı için halaya ya da horona izin verilmemesi, ateş ölçümü yapılması, salonların dezenfekte edilmesi, ikramların kapalı şekilde yapılması için hazırlık başlatıldı.