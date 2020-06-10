Türkiye yavaş yavaş normalleşirken dün yine Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası bazı yasaklar kaldırıldı, bazıları için ise tarih verildi. Bunlardan biri de düğün ve nikah salonları ile ilgiliydi. Şimdi evlenecek çiftler ve aileleri 'Düğün salonları, nikah salonları ne zaman açılacak?' sorusuna yanıt arıyor.

NİKAH SALONLARI AÇILIYOR

Bir diğer merak edilen konu ise nikah ve düğün salonlarıydı. Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayacak.