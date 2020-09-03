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03.09.2020 - 14:42 | | DHA

Düğüne 3 gün kala kazada ölen bekçi, son yolculuğa uğurlandı!

Bursa’da, düğününe 3 gün kala nişanlısı ve onun akrabaları ile geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden, mahalle ve çarşı bekçisi Mahmut Varol (32), toprağa verildi. Varol'un nişanlısı Seren Taşdemir'in (25) hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Düğüne 3 gün kala kazada ölen bekçi, son yolculuğa uğurlandı!

Kaza, dün saat 07.30 sıralarında, Nilüfer ilçesi Bursa- İzmir yolunda meydana geldi. Mutlu Varol ve Seren Taşdemir, Aydın’da kına gecesini yaptıktan sonra akrabaları Gaye Taşdemir (22) ve Bircan Taşdemir (42) ile birlikte düğün için Bursa’ya doğru yola çıktı. Mutlu Varol’un kullandığı 16 LTN 23 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, Numan E. (40) yönetimindeki 35 NNV 50 plakalı TIR’a çarptı.

Kazada sürücü Mutlu Varol ile Seren Taşdemir, Gaye Taşdemir ve Bircan Taşdemir araç içinde sıkıştı. Mahalle ve çarşı bekçisi olan Mutlu Varol, kazada hayatını kaybederken, nişanlısı Seren Taşdemir ise itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ağır yaralı olan Taşdemir, kazada yaralanan akrabaları Gaye Taşdemir ve Bircan Taşdemir ile hastanede tedaviye alındı. Yavuz Selim Polis Merkez Amirliği bünyesinde görevli Mutlu Varol için bugün Kuyulu Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile Varol’un mesai arkadaşları ve yakınları katıldı.

Cenazede, Mutlu Varol'un annesi Şengül ile babası Fevzi ve kardeşi Mertcan Varol'un ayakta durmakta zorluk çektiği görüldü. Mutlu Varol’un cenazesi, kılınan namazın ardından Hamitler Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

 

 

 

Bakan Albayrak sosyal medya hesabından ihracatla ilgili açıklamalarda bulunduHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan son dakika açıklamalarında bulundu.
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