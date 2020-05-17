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17.05.2020 - 23:27 | | DHA

Dumanları görenler hemen ekiplere haber verdi! Sebebi araştırılıyor

Antalya'da bir mobilya atölyesinde çıkan yangında, atölyede bulunan ahşap malzemeler zarar gördü.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Kepez ilçesi Güneş Mahallesinde meydana geldi. Tek katlı mobilya atölyesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kapalı atölyeden duman yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapalı atölyenin kapısını kırarak açtıktan sonra yangına müdahalede bulundu.

Yangın çevreye sıçramadan yarım saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Atölyede, mobilya yapımında kullanılan ahşap malzemeler yangında zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Antalya'da mobilya atölyesinde yangınAntalya'da bir mobilya atölyesinde çıkan yangında, atölyede bulunan ahşap malzemeler zarar gördü.
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