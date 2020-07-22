Dumlupınar Savaşı Kısaca Özeti: Tarihi, Sonuçları, Önemi, Nedenleri Ve Sonuçları

Dumlupınar savaşı Kütahya'da gerçekleşmiş olan bir savaştır. Bu savaş Türk tarihi açısından büyük önemi olan bir savaştır. Dumlupınar savaşı aynı zamanda Başkomutanlık Meydan Muharebesi olarak da tarihte bilinmektedir. Dumlupınar savaşı Türkler ve Yunanlılar tarafından gerçekleştirilmiş olan bir savaştır.



Dumlupınar Savaşı Kısaca Özeti



13 Eylül'de yenilen Yunan kuvvetleri geri çekilmişti. Ege'de bir savunma hattı oluşturmak için Ege'yi boydan boya kuşattılar. Türk ordusu ise Mustafa Kemal Paşa'dan aldığı emir ile birlikte Yunan ordusunu takibe girdi. Savaşa başlanmadan önce ordu büyük ölçüde düzenlendi. Yeni tümenler ve yeni kolordu komutanları belirlendi. Türk ordusuna verilen emir ile Yunan ordusu Anadolu topraklarından tamamen atılacaktı. Bu konuda herhangi bir taviz ise söz konusu değildi. Savaşa başlamadan önce bu dönemde açılan meclisin tanınırlığı artması açısından dış ilişkiler bağlamında yeni antlaşmalar yapıldı.



Rusya ile yapılan antlaşma ile birlikte dostluk kuruldu. Ardından Rusya tarafından silah yardımı sağlandı. Güney cephesinde başarılı olan askerler batı cephesine yani Ege'ye doğru sürüldü. Yunanlılar Türklerin bu savaşa donanımlı hazırlandıklarını gördüklerinde ise Trakya üzerinden Ege kıyılarına doğru ordusunu güçlendirmek amacı ile asker sevk etti.



Türk ordusu savaşı ilan etmişti. Afyon'a kadar olan Yunan ordusunu Anadolu'dan püskürtmek için Afyon'a 120 binlik bir ordu ile çıkarma yaptı. Bu sırada ise Mustafa Kemal Paşa sahte geziler düzenleyerek Yunanlıların dikkatini başka yere çekerek savaşın hazırlıklarına henüz başlamadığını göstermeye çalışıyordu. Sabah 6'da başlayan top sesleri ile Yunan ordusuna karşı savaş başladı. 3 saatin ardından Yunanlıların toplam 3 cephesi Türklerin eline geçti. Bir diğer kolordu birliği ise Yunanlıları arkadan çevrelemek için birliği güney cephesinden batıya doğru kaydırdı.



Türkleri durdurmak isteyen Yunanlılar tüm birliklerini Güney cephesine doğru çekti. Fakat Yunan generalin yaptığı tarihi stratejik hata Yunanlılara savaşı kaybettirmek üzereydi. Türk ordusu iyice Yunanlıların içerisine doğru ilerledi ve Yunan ordusu bu cephelerde büyük kayıplar verdi. Dumlupınara doğru ilerlemek isteyen Yunan kuvvetlerini Türk ordusu durdurdu. Yunanlıların Kuzey'den ilerlemesini engellemek için de bir tümen yollandı.



Yunanlılar iyice çembere alınmıştı. Çembere alındıktan sonra 30 Ağustos sabahı saldırı gerçekleşti. Büyük kayıplar veren Yunan ordusunun artık tüm gücü kırılmıştı. Mustafa Kemal Paşa'nın bu savaşta ki başarısı tüm Dünya'da konuşuldu. Hızla ilerleyen Türk ordusu böylece Anadolu'dan Yunanlıları tamamen püskürtmüştü. Bu savaş sırasında ise bazı Yunan birlikleri geri çekilmiştir. Bu savaşta ise bazı Yunan generalleri de esir düşmüştür.



Dumlupınar Savaşı Tarihi



Dumlupınar savaşı 26 Ağustos 1922'de başlayıp 30 Ağustos 1922'de sona ermiştir.



Dumlupınar Savaşı Sonuçları



- Yunanlılar tamamen Anadolu'dan ayrıldı.

- Türk ordusu 200 yıl aradan sonra taarruz savaşı kazandı.

- Türk heyeti bu savaşında sonucunda Lozan'da önemli bir koz elde etti.

- Savaştan sonra kurulacak siyasi temelin temelleri atıldı.



Dumlupınar Savaşı Önemi



Bu savaş milli mücadelenin ne amaçla yapıldığını, bağımsızlık vurgusunun önemini niteler. Anadolu'nun tamamen Türklere ait olduğunu belirtir.



Dumlupınar Savaşı Nedenleri



- Anadolu'dan Yunanlıların püskürtülmek istenmesi.

- Kurtuluş savaşının kazanılmak istenmesi.

- İşgal altındaki toprakların kurtarılmak istenmesi.