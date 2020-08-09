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09.08.2020 - 23:32 | | DHA

Dün Mersin'de denize girdi! Cesedi Antalya'da bulundu...

Mersin'in Anamur ilçesinde, dün oğlu ve torunları ile birlikte denize giren ve akıntıya kapılarak kaybolan Döndü Küçük (57), bugün Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki sahilde ölü bulundu.

Dün Mersin'de denize girdi! Cesedi Antalya'da bulundu...

Tatil yapmak için Ankara'dan Mersin'in Anamur ilçesine gelen Döndü Küçük, dün saat 16.00 sıralarında, Ören Burnu'ndaki kayalıklardan denize girdi. Oğlu ve iki torunu ile bir süre yüzen Küçük, akıntıya kapıldı. Oğlu ve torunları ise akıntıdan kayalıklara tutunarak, kurtuldu. Anne Küçük, gözden kaybolurken, adı öğrenilemeyen oğlu, Sahil Güvenlik ile jandarmaya haber verdi.  Bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri, Ören Burnu açıklarında arama başlattı.

Dün Mersinde denize girdi Cesedi Antalyada bulundu...

ÖLÜ BULUNDU

Arama çalışmaları sürerken bugün Antalya'dan acı haber geldi. Döndü Küçük'ün cansız bedeni bugün Antalya Gazipaşa ilçesi Güneyköyü Mahallesi'ndeki sahile vurdu. Jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan ceset otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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