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14.10.2020 - 12:45 | | AA

Dünden bu yana haber alınamayan kadını böyle buldular!

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde dün akşamdan bu yana  haber alınamayan 80 yaşındaki kadın bulundu.

Dünden bu yana haber alınamayan kadını böyle buldular!

Merkez Mahallesi'nde yaşayan Saniye Eraslan, kestane toplamak amacıyla  evden ayrıldı.

Eraslan'ın akşam eve dönmemesi üzerine yakınları güvenlik güçlerinden  yardım istedi.

Jandarma, polis, AFAD, UMKE ve  Bozkurt Belediyesi ekiplerinin yanı  sıra vatandaşların da katıldığı arama çalışmalarından, gece geç saatlere kadar  sürmesine rağmen sonuç alınamadı.

Sabah yeniden başlayan aramalar sonucu Eraslan, evine yaklaşık 2  kilometre uzaklıkta belediye çalışanı Kurtuluş Öztürk tarafından çalılığa düşmüş  halde bulundu.

Kurtarılan kadın, Bozkurt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

 

 

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