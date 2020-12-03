Dünya Engelliler Günü mesajları 2020! 3 Aralık Dünya Engelliler Günü resimli sözleri ile mesajları...

Farkındalık yaratmak için 3 Aralık tarihi Dünya Engelliler Günü olarak belirlenmiş. Dünya Engelliler Günü tarihinin gelmesiyle birlikte bu güne dikkat çekmek için mesajlar araştırılıyor. İşte Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri...

DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ MESAJLARI

Engelli insanlara saygı, insanlığa saygıdır.

Engelli olmak kusur değildir.

Herhangi bir Aralıkta değil her zaman yanınızdayız.

Tohum toprağa, engelli topluma emanettir.

Engelsiz Yaşam Hepimizin Elinde.

Engeller hayatın ritmini yakalamaya engel olamaz.

Engelli olmak üretime engel değildir, yeter ki fırsat verilsin

Engel değil destek olun.

En büyük engel, engellenmektir.

Engelliye avuç açtırmayalım.

Ne oldum değil, ne olacağım demeli.

Engellilere saygı, onlara yaşama sevinci verir.