Dünya Engelliler Günü mesajları 2020! 3 Aralık Dünya Engelliler Günü resimli sözleri ile mesajları...
Dünya Engelliler Günü 3 Aralık tarihine denk geliyor. Bu günde engellilerin sorunlarına dikkat çekmek için mesajlar ve sözler gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri...
Farkındalık yaratmak için 3 Aralık tarihi Dünya Engelliler Günü olarak belirlenmiş. Dünya Engelliler Günü tarihinin gelmesiyle birlikte bu güne dikkat çekmek için mesajlar araştırılıyor. İşte Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri...
DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ MESAJLARI
Engelli insanlara saygı, insanlığa saygıdır.
Engelli olmak kusur değildir.
Herhangi bir Aralıkta değil her zaman yanınızdayız.
Tohum toprağa, engelli topluma emanettir.
Engelsiz Yaşam Hepimizin Elinde.
Engeller hayatın ritmini yakalamaya engel olamaz.
Engelli olmak üretime engel değildir, yeter ki fırsat verilsin
Engel değil destek olun.
En büyük engel, engellenmektir.
Engelliye avuç açtırmayalım.
Ne oldum değil, ne olacağım demeli.
Engellilere saygı, onlara yaşama sevinci verir.