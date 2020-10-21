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21.10.2020 - 11:24 |

Dünya Gazeteciler Günü mesajları 2020! En güzel ve anlamlı 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü kutlama mesajları...

Dünya Gazeteciler Günü bugün kutlanıyor. Kamuoyunu bilgilendirme görevini üstlenen gazetecilerin anlamlı gününü kutlamak isteyenler güzel kutlama mesajları araştırmaya başladılar. İşte 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü kutlama mesajları...

Dünya Gazeteciler Günü mesajları 2020! En güzel ve anlamlı 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü kutlama mesajları...

Dünya Gazeteciler Günü her sene 21 Ekim tarihinde kutlanıyor. Sosyal medyada paylaşım yapmak isteyenler ya da gazetecilerin gününü kutlamak için mesaj atacak olanlar Dünya Gazeteciler Günü mesajlarını araştırıyorlar. İşte en güzel ve anlamlı Dünya Gazeteciler Günü mesajları...

DÜNYA GAZETECİLER GÜNÜ MESAJLARI

Tüm şartlar altında doğru, tarafsız, gerçek haber yaparak bizleri olaylar, haberler hakkında aydınlatan haberdar eden tüm gazetecilerin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü Kutlu Olsun.

Gece gündüz çalışan, demokrasinin yanında saf tutan, millet için yazan, emek veren tüm basın mensuplarının 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutlarım.

Gerçeğin ışığında yol almamızı sağlayan tüm basın emekçilerinin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun.

Tüm kıymetli basın mensuplarının 21 Ekim Dünya Gazeteciler Gününü kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum.

Kamuoyunu doğru ve hızlı şekilde bilgilendiren, ilkeli ve dürüst gazeteciliği kendine ilke edinmiş değerli basın mensuplarımızın Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun.

“Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır.” (Mustafa Kemal ATATÜRK)

 

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