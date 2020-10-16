Dünya Gıda Günü nedir? Dünya Gıda Günü 2020 teması

16 Dünya Gıda Günü... Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) 1945'teki kuruluşunun yıl dönümü olarak 150'den fazla ülkede 16 Ekim Dünya Gıda Günü olarak kutlanmaktadır. 16 Ekim günü, dünya üzerindeki aç kalan insanlara ve yetersiz beslenen kişilere farkındalık yaratmak ve bu farkındalığı yaymak amacıyla kutlanmaktadır.

DÜNYA GIDA GÜNÜ 2020 TEMASI

Tarım ve Orman Bakanlığının, FAO ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde kutlayacağı Dünya Gıda Günü'nün bu yılki teması, "Büyütelim, Besleyelim, Hep Birlikte Sürdürelim" olarak belirlendi.

Bu yıl 40’ıncısı düzenlenecek olan Dünya Gıda Günü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve belirlenen temanın oldukça geniş ve kapsamlı olması nedeniyle dijital bir etkinlik olarak gerçekleştirilecek.

Etkinliğe, Pakdemirli’nin yanı sıra FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi Koordinatörü ve FAO Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu ile Sürdürülebilirlik Akademisi ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Kurulu üyesi Prof. Dr. Zümrüt Begüm Ögel de katılacak.



Etkinlikte, Kovid-19 salgınının gıda güvenliği ve tarımsal geçim kaynaklarına yönelik oluşturduğu tehditlerle mücadele ve özellikle bu tehditlerden en çok etkilenen kesimlerin yeniden ayakları üzerinde durmalarını sağlamak için küresel iş birliği ve dayanışma çağrısı yapılacak.