Dünya Kız Çocukları Günü ilk ne zaman kutlandı? 2020 Dünya Kız Çocukları Günü sözleri ve mesajları

Dünya Kız Çocukları Günü bugün bir kez daha milyonlarca anne ve baba tarafından kız çocuklarıyla kutlanıyor. İşte 2020 yılına özel ve en güzel Dünya Kız Çocukları Günü mesajları...

DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ NE ZAMAN?

Birleşmiş Milletler’in öncülüğünde, kız çocuklarının cinsiyetlerinden dolayı maruz kaldığı eşitsizlik konusundaki farkındalığın artırılması amacıyla Dünya Kız Çocukları Günü 11 Ekim’de kutlanıyor. Bu önemli gün 2012 yılında kutlanmaya başlandı.



DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ SÖZLERİ



Bugün Dünya Kız Çocukları Günü… Kızlarımızı okutacağız, bu topraklara yararlı birer bireyler haline getireceğiz.

Onlar bu dünyanın en güzel nimetleri… Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun. Geleceğimizin teminatı evlatlarımızı seviyor, önemsiyoruz.

Bana dünyayı kucakla deseler, ben gider kızıma sarılırım.. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun

Bir kız çocuğu eğitilirse, bir anne yetişir. Bir anne okursa, tüm insanlık aydınlanır. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun