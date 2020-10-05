Dünya Öğretmenler Günü neden 5 Ekim'de kutlanır? Dünya Öğretmenler Günü mesajları, şiirleri, sözleri ve tarihçesi...

Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. Bu, 1981 yılında başlamış bir uygulamadır.

24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk’e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanması ile resmileşmişti.

Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun "başöğretmen" oluşunun yıldönümlerinde ülke çapında Öğretmenler Günü kutlanmasına karar verildi. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşir.

Peki Dünya Öğretmenler Günü neden 5 ekim'de kutlanır?

DÜNYA ÖĞRETMENLER GÜNÜ NEDEN 5 EKİM'DE KUTLANIR?

Dünya Öğretmenler Günü olarak da bilinen, Uluslararası Öğretmenler Günü , bir olan uluslararası bir gün , bu 1966 imzalanmasını andı 1994 yılında kurulan 5 Ekim'de yıl düzenlenen UNESCO / ILO Öğretmenlerin Durumuna ilişkin Tavsiye , bir standart olan -Dünya çapındaki öğretmenlerin durum ve durumlarını ele alan kurucu araç. Bu tavsiye, eğitim personeli politikası, işe alma ve başlangıç ​​eğitimi ile öğretmenlerin devam eden eğitimi, istihdamları ve çalışma koşulları ile ilgili standartları özetlemektedir. Dünya Öğretmenler Günü, "dünyadaki eğitimcileri takdir etmeye, değerlendirmeye ve geliştirmeye" odaklanmayı ve öğretmenler ve öğretimle ilgili konuları değerlendirme fırsatı sağlamayı amaçlamaktadır.

Dünya Öğretmenler Günü'nü kutlamak için, UNESCO ve Eğitim Uluslararası (EI), dünyaya öğretmenleri ve öğrencilerin ve toplumun gelişiminde oynadıkları rolü daha iyi anlamasına yardımcı olmak için her yıl bir kampanya düzenler. Bu amaca ulaşmak için medya kuruluşları gibi özel sektörle ortaklık yaparlar. Kampanya her yıl farklı temalara odaklanıyor. Örneğin, 2017 yılının teması "Öğretmenlerin Yetkilendirilmesi" dir. Bu yıl, Dünya Öğretmenler Günü'nün 1997 UNESCO Yüksek Öğretim Personelinin Statüsüne İlişkin Tavsiyesinin 20. yıl dönümü olarak anıldığı ve zaman zaman ihmal edilen öğretim personelini buraya getirdiği yıldı . Yüksek öğretim kurumlarında öğretmenlerin durumu hakkında görüşme.

UNESCO 2018 için şu temayı benimsedi: "Eğitim hakkı, nitelikli bir öğretmene sahip olma hakkıdır." İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin (1948) 70. yıldönümünü anmakta ve eğitim hakkının eğitimli ve nitelikli öğretmenler olmadan gerçekleştirilemeyeceğini hatırlatmaktadır.

UNESCO, herkesin mesleği kutlayarak, öğretmen meseleleri hakkında farkındalık yaratarak ve öğretmenlerin saygısının doğal düzenin bir parçası olmasını sağlayarak yardım edebileceğini belirtiyor. Örneğin okullar ve öğrenciler bu gün öğretmenler için bir fırsat hazırlar. 100'den fazla ülke Dünya Öğretmenler Günü'nü anmaktadır ve her biri, her 5 Ekim'de Öğretmenler Günü'nü anan Hindistan örneğinde olduğu gibi kendi kutlamalarını yapmaktadır.

DÜNYA ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en fedakar ve saygıdeğer unsurlarıdır. 5 Ekim Dünya Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.

Başöğretmen Atatürk'ün birer yansıması olan sizler, övgülerin en güzeline layıksınız. Öğretmenler gününüz kutlu, başarılarınız daim olsun.

Atatürk'ün öğretmenlere yönelik söylediği sözler…

Yeni kuşak, en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır.

Öğretmenler!... Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir.

Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır.

Öğretmenler! Erkek ve kız çocuklarımızın, aynı suretle bütün tahsil derecelerindeki talim ve terbiyelerinin pratik olması mühimdir.

Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır.

Memleket evlâdı, her öğrenim aşamasında ekonomik hayatta verimli, etkili ve başarılı olacak surette donatılmalıdır.

Öğretmenler her fırsattan istifade ederek halka koşmalı, halk ile beraber olmalı ve halk, öğretmenin çocuğa yalnız alfabe okutur bir varlıktan ibaret olmayacağını anlamalıdır.

En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretler olur.

Bir topluluk, ulus olabilmek için mutlaka eğiticiler, öğretmenlere muhtaçtır. Onlardır ki, toplumu gerçek bir ulus haline getirirler.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ



BAŞÖĞRETMEN

Atatürk benim,

Başöğretmenim,

Ne öğrendimse,

Ondan öğrendim.

Yenilikleri,

Hep o düşünmüş,

Milleti için,

Ağlamış, gülmüş.

Çocuk kalbimle,

İlk onu sevdim,

Atatürk benim,

Başöğretmenimdir.

Tarık ORHAN

ÖĞRETMENİM

Bana neler öğretmiştin

Unutmadım öğretmenim

Ama gel gör yine adam

Olamadım öğretmenim

Ezberledim hep dersini

Yaşattılar hep tersini

Mutluluğun adresini

Bulamadım öğretmenim

İnsanlığın adı para

Bu hayatın tadı para

Ne gerek var kitaplara

Anlamadım öğretmenim

Hani doğru bükülmezdi

Hani haklı ezilmezdi

Hani dağlar yıkılmazdı

Yıkıldım öğretmenim

Defter başka, kalem başka

Yaşadığım alem başka

Şöyle güzel, gerçek aşka

Düşemedim öğretmenim

Saygı dedim anlayan yok

Vefa dedim tanıyan yok

Dostluğu da bir bilen yok

Göremedim öğretmenim

Her şey yerli yerinde mi

Bütün sırlar derinde mi

Suç bende mi, evrende mi

Bilemedim öğretmenim

Sakın gitmesin ağrına

Bir hevesim yok yarına

Utanacımdan mezarına

Gelemedim öğretmenim

Affet beni öğretmenim

Ahmet Selcuk İLKAN

ÖĞRETMENİM

Küçük bir çocukken geldik yanına,

Kucakladın bizi sardın canına,

Sevgiyi saygıyı kattık şanına,

Okuryazar olduk ilk öğretmenim.

Tüm bildiklerini bize öğrettin,

Millete faydalı bireyler ettin,

Kalemi kılıçtan çok keskinlettin,

Çareler ürettin sen öğretmenim.

Ödevler yaptırıp asıl talibe,

İmkân hazırlayıp her bir talep’e,

Feraset gösterip seçtin talebe,

Sanatkâr adayı hep öğretmenim.

Edebiyatla Din Tıp Filoloji,

Tarih Fizik Kimya ve Biyoloji,

İktisatla Sanat ve Sosyoloji,

Bilimden yelpaze sen öğretmenim.

İstikbale giden bilgi selinde,

Kitaplık dolusu her eserinde,

Derin ilim varken ana dilinde,

Neye başka talep var öğretmenim.

Vatan bir okulsa ilk nöbettesin,

İlim denizinde hep seferdesin,

Kutsal mesleğinle gönüllerdesin,

Benim de gönlümü al öğretmenim.

Saymakla tükenmez faziletlerin,

Zamanen ödenen o bedellerin,

Kıvancındır üstün talebelerin,

İftihar ediniz siz öğretmenim.

Atam sen de dahi bir öğretmendin,

Bütün yenilikler senin eserin,

Layık insanlarda bil şaheserin,

Büyük Atatürk’üm başöğretmenim.

Zeki İ.KIZILIŞIK

SEVGİLİ ÖĞRETMENİM

Sevgili öğretmenim,

İnan sen bir ışıksın.

Yanarsın gece gündüz.

Aydınlatırsın bizi.

Doğruyu, güzeli,

Bize sen öğretirsin.

Vatanıma sevgiyi,

Kalbimize sen korsun.

Çevreni aydınlatır,

Bir mum gibi erirsin.

Anne – baba gibisin,

Bizi, bağrına hep basarsın.

Fethi BOLAYIR