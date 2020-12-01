'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi'nde Türkiye'den iki isim

Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda'dan bilim insanlarının yer aldığı ekip tarafından, bilim insanlarının yayın sayıları, atıf sayıları, h-indeksi, yazar sıralamaları, dergilerin çeyrek değerleri gibi farklı değişkenler kullanılıp bilimsel etki endeksi kullanılarak oluşturulan dünyanın en etkili bilim insanları listesi yayımlandı.

Yaklaşık 7 milyon araştırmacı üzerinde yürütülen ve dünyanın en etkili 159 bin 684 bilim insanının 22 anabilim dalı ve 176 alt bilim dalında listelendiği çalışma, Stanford Üniversitesinin koordinasyonunda yürütüldü ve "Plos Biology" isimli bilimsel dergide yayımlandı.

Çalışmada, 1996-2019 yılları arasında en az 5 makale yayınlamış olan yaklaşık 7 milyon araştırmacının tüm akademik kariyerleri boyunca yaptığı çalışmalar incelenerek 159 bin 684 bilim insanı listelendi.

Türkiye'den 614 bilim insanının yer aldığı listede KBÜ Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selhan Karagöz ve Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Okan Ünal'da yer aldı.

KBÜ'den yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Selhan Karagöz, dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer almaktan dolayı gurur duyduğunu ifade etti.

"Tavsiyelerim, bahane üretmeden çok çalışmak"

Karagöz, "Çalışmalarımız başta hidrotermal ve piroliz olmak üzere termokimyasal dönüşüm teknolojilerini kullanarak biyokütleden biyoyakıt ve değerli kimyasalların eldesi üzerine yoğunlaşmaktadır. Genç akademisyenlere tavsiyelerim bahane üretmeden çok çalışmak, yurt dışıyla sürekli bağlantı halinde olmak, ortak projeler ve etki değeri yüksek uluslararası dergilerde makaleler yapmak şeklindedir. Bu vesile ile kıymetli çalışma arkadaşlarım ve öğrencilerime teşekkürü bir borç bilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Doç. Dr. Okan Ünal da raylı sistemler ve savunma sahalarında kritik öneme sahip parçaların dayanımının arttırılması amacıyla ultrasonik dalga titreşimi, ultra-yüksek frekans titreşim destekli modern yüzey mühendisliği uygulamalarını Türkiye’ de ilk olarak uygulayan laboratuvar ve ekibini kurduklarını aktardı.

Ünal, başarıda emeği geçen tüm laboratuvar ekibine, yurt dışı paydaşlarına, proje ve mali desteklerini birçok kez almaya kazandıkları TÜBİTAK’a ve üniversiteye teşekkür etti.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ise başarıdan dolayı hocaları tebrik ettiğini ve üniversite olarak her zaman desteklediklerini kaydetti.