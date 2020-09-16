MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Dünyanın en iyi 100 okulu listesinde
ABONE OL
16.09.2020 - 07:00 |

Dünyanın en iyi 100 okulu listesinde

Danimarka merkezli sivil toplum kuruluşu T4, 5-9 Ekim Dünya Eğitim Haftası kapsamında tüm dünyadan otuz sivil toplum kuruluşuyla birlikte dünyanın en büyük eğitim konferansını düzenliyor. Öğretmen Akademisi Vakfı’nın (ÖRAV) küresel destekçileri arasında yer aldığı konferansta, Kültür Koleji de zorluklara uyum sağlayan ve mükemmellik için çabalayan dünyadaki 100 okuldan biri seçildi.

Dünyanın en iyi 100 okulu listesinde

Dünya çapında 100 binden fazla kişinin katılımının beklendiği, dünyanın en büyük çevrimiçi eğitim konferansında, Kültür Koleji günümüzün öğrenme ihtiyaçlarını karşılayan iyi uygulama örneklerini paylaşacak.

Birleşmiş Milletler’in “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” arasında yer alan “Nitelikli Eğitim”i desteklemek amacıyla, eğitim alanında saygın bir yere sahip olan Vikas Pota’nın liderliğinde düzenlenen konferans için seçilen okullar, eğitimdeki farklı uzmanlıklarıyla öne çıkıyor. 

Kültür Koleji de istihdam edilebilirliği ve yaşam becerilerini geliştirme, aile ve toplumun eğitime katılımını artırma, teknoloji kullanımı, iyi olma haline odaklanma ile öğrenme ve öğretme bilimini teşvik etme gibi kriterler çerçevesinde değerlendirildi.

 

Yangında dumanların arasında kalan yavru köpek kurtarıldıGaziantep'te ayakkabı atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumanların arasında kalan yavru köpek ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Süper Loto çekiliş sonuçları! (15 Eylül 2020)

Süper Loto çekiliş sonuçları! (15 Eylül 2020)

Para ödenmez, cezası 2 bin 809 lira..

Para ödenmez, cezası 2 bin 809 lira..

Doğu Akdeniz'de olan bitenin perde arkası!

Doğu Akdeniz'de olan bitenin perde arkası!

Kazada yaralanan Küçük Aybüke'den kahreden haber

Kazada yaralanan Küçük Aybüke'den kahreden haber

Sıradaki Haber