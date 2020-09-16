Dünyanın en iyi 100 okulu listesinde

Dünya çapında 100 binden fazla kişinin katılımının beklendiği, dünyanın en büyük çevrimiçi eğitim konferansında, Kültür Koleji günümüzün öğrenme ihtiyaçlarını karşılayan iyi uygulama örneklerini paylaşacak.

Birleşmiş Milletler’in “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” arasında yer alan “Nitelikli Eğitim”i desteklemek amacıyla, eğitim alanında saygın bir yere sahip olan Vikas Pota’nın liderliğinde düzenlenen konferans için seçilen okullar, eğitimdeki farklı uzmanlıklarıyla öne çıkıyor.

Kültür Koleji de istihdam edilebilirliği ve yaşam becerilerini geliştirme, aile ve toplumun eğitime katılımını artırma, teknoloji kullanımı, iyi olma haline odaklanma ile öğrenme ve öğretme bilimini teşvik etme gibi kriterler çerçevesinde değerlendirildi.