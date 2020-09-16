16.09.2020 - 07:00 |
Dünyanın en iyi 100 okulu listesinde
Danimarka merkezli sivil toplum kuruluşu T4, 5-9 Ekim Dünya Eğitim Haftası kapsamında tüm dünyadan otuz sivil toplum kuruluşuyla birlikte dünyanın en büyük eğitim konferansını düzenliyor. Öğretmen Akademisi Vakfı’nın (ÖRAV) küresel destekçileri arasında yer aldığı konferansta, Kültür Koleji de zorluklara uyum sağlayan ve mükemmellik için çabalayan dünyadaki 100 okuldan biri seçildi.
Dünya çapında 100 binden fazla kişinin katılımının beklendiği, dünyanın en büyük çevrimiçi eğitim konferansında, Kültür Koleji günümüzün öğrenme ihtiyaçlarını karşılayan iyi uygulama örneklerini paylaşacak.
Birleşmiş Milletler’in “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” arasında yer alan “Nitelikli Eğitim”i desteklemek amacıyla, eğitim alanında saygın bir yere sahip olan Vikas Pota’nın liderliğinde düzenlenen konferans için seçilen okullar, eğitimdeki farklı uzmanlıklarıyla öne çıkıyor.
Kültür Koleji de istihdam edilebilirliği ve yaşam becerilerini geliştirme, aile ve toplumun eğitime katılımını artırma, teknoloji kullanımı, iyi olma haline odaklanma ile öğrenme ve öğretme bilimini teşvik etme gibi kriterler çerçevesinde değerlendirildi.