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09.01.2021 - 20:41 | | DHA

Dünyanın umudu Uğur Şahin'in çok konuşulan fotoğrafı ortaya çıktı

ABD'li Pfizer şirketiyle ortak geliştirdikleri Kovid-19 aşısıyla insanlığa umut aşılayan BioNTech kurucusu Türk kökenli bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin'in üniversite yıllarında  Almanya'nın Köln kentinde amatör takımda futbol oynadığı ortaya çıktı. Öte yandan Uğur Şahin ve Özlem Türeci TIME'ın kapağına çıkmıştı.

Dünyanın umudu Uğur Şahin'in çok konuşulan fotoğrafı ortaya çıktı

Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdikleri aşıyla dünyanın gündeminde olmaya devam ediyor. Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin'in yaşamı  ABD'li Pfizer şirketiyle ortak geliştirdikleri Kovid-19 aşısıyla insanlığa umut aşılayan BioNTech kurucusu Türk kökenli bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin'in üniversite yıllarında Almanya'nın Köln kentinde amatör takımda futbol oynadığı ortaya çıktı. 

BARIŞSPOR'DA FUTBOL OYNADI

Kovid-19 aşısıyla insanlığa umut aşılayan Türk kökenli bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in 1986 yılına ait üniversite yıllarında Köln kentindeki amatör takım olan Barışspor'da futbol oynadığı ortaya çıktı. Türk gurbetçiler tarafından sosyal medyada yayınlanan fotoğraf yoğun ilgi gördü.

TİME TÜRK ÇİFTİ KAPAĞINA TAŞIMIŞTI

Dünyanın en önemli yayın organları arasında gösterilen ABD merkezli TIME Dergisi, 18 Ocak'ta yayınlanacak sayısının uluslararası baskısında Türeci ve Şahin'i kapak yaptı. Dergi Aşı Devrimi başlığına da yer verdi. Derginin ABD'de yayınlanan kapağında ise Amerikan Kongresi'ne düzenlenen baskının fotoğrafı yer almıştı.

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