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05.06.2020 - 07:00 |

‘Dünyayı daha yeşil yapabiliriz’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Vatandaşlarımızı çevrenin ve doğal zenginliklerimizin korunması, kaynaklarımızın tükenebilir olduğu gerçeğini göz ardı etmeden bireysel tedbirlerin alınması konusunda duyarlı olmaya çağırıyorum” dedi.

‘Dünyayı daha yeşil yapabiliriz’

Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle yayınladığı mesajında özetle şunları ifade etti: “Tüm insanlık bugün biyolojik çeşitliliğin korunduğu, açlık ve yoksulluğun en aza indirildiği, çevre kirliliğinin önlendiği daha yeşil ve daha yaşanabilir bir dünya için çaba göstermektedir. Tabiata, çevreye ve hayata dair bakış açımızı düzelterek ve hep beraber çaba göstererek, ecdadımızın mirası, evlatlarımızın emaneti olan bu dünyayı daha yeşil ve yaşanabilir bir dünya yapabiliriz.”

10 Millet Bahçesi daha açılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan 10 Millet Bahçesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle açılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yayımladığı videoda, 13 Millet Bahçesi’nin açılışını 2018’de gerçekleştirdiklerini anımsattı. Kurum, şunları kaydetti: “Şimdi yine 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde, Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, İstanbul, Sakarya, Samsun, Batman, Sivas, Bursa, Trabzon, Diyarbakır ve Elazığ’da 10 yeni Millet Bahçemizin açılışını yapacak olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Yeni Millet Bahçelerimiz, yediden yetmişe tüm vatandaşlarımız için hayırlı uğurlu olsun. Milletimiz bahçeleriyle buluşuyor.”

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