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14.05.2020 - 17:58 | | DHA

Düzce’de Davut Yıldızı olan kitap ele geçirildi!

Düzce’de jandarmanın yaptığı operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen İbranice yazılı ve üzerinde Davut Yıldızı ile hayvan figürleri olan kitap ele geçirdi.

Düzce’de Davut Yıldızı olan kitap ele geçirildi!

Düzce’de jandarma ekipleri, Yörük köyü mevkisinde bir otomobili durdurarak arama yaptı. Otomobilde, tarihi eser olduğu değerlendirilen İbranice yazılı, üzerinde Davut Yıldızı ve havyan figürleri olan kitap ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, gerekli inceleme yapılmak üzere kitabı Konuralp Müze Müdürlüğü’ne gönderdi. Araçta bulunan 2 kişi ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

 

 

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