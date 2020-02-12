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12.02.2020 - 10:14 | | DHA

Son dakika: E-5'te akılalmaz görüntü! 'Pes' dedirtti

İstanbul Mecidiyeköy'de E-5 Karayolu'nda kucağındaki çocukla direksiyon başına geçen kişi görenleri şaşkına çevirdi.

Son dakika: E-5'te akılalmaz görüntü! 'Pes' dedirtti

Levent'ten Çağlayan yönüne seyir halinde olan bir araç sürücüsü kucağındaki çocukla uzun süre ilerledi. Öğle saatlerinde trafiğin yoğun olduğu yolda kucağındaki çocukla direksiyon başına geçen sürücü görenleri şaşkına çevirdi. Zaman zaman şerit değiştiren bu sürücü, hem kendi aracındaki yolcuların hem de trafikteki diğer yolcuların canını hiçe saydı. Otomobil bir süre sonra gözden kayboldu.

E-5'te akılalmaz görüntü! 'Pes' dedirttiİstanbul Mecidiyeköy'de E-5 Karayolu'nda kucağındaki çocukla direksiyon başına geçen kişi görenleri şaşkına çevirdi.
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