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27.04.2020 - 15:16 |

e-Devlet maske sorgulama! Eczanelerden ücretsiz maske nasıl alınır? İşte e-Devlet ve ePTTAVM başvuru ekranı...

e-Devlet ücretsiz maske başvurusu ile ilgili detaylar gündemde merak ediliyor. Toplu alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmişti. Diğer taraftan vatandaşlara maskelerin ücretsiz olarak dağıtılacağı da açıklandı. Ücretsiz maske başvurusu e-Devlet üzerinde gerçekleştirilebiliyor. Maskeler PTT aracılılığıyla dağılmasının yanı sıra eczanelerden de erişim sağlanabiliyor. Peki eczanelerden maske alımı nasıl yapılır?

e-Devlet maske sorgulama! Eczanelerden ücretsiz maske nasıl alınır? İşte e-Devlet ve ePTTAVM başvuru ekranı...

Eczanelerden ücretsiz maske alımı ile ilgili detaylar araştırılıyor. Maskelerin ücretsiz olarak dağılacağı açıklandı. Ücretsiz maske başvuru ise e-Devlet üzerinden yapılıyor. Cep telefonlarına gelen kodla birlikte ücretsiz maskeler eczanelerden de alınabiliyor. Peki eczanelerden maske alımı nasıl yapılır?

ECZANELERDEN ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIR?

Eczanelerden ya da PTT aracılığıyla dağıtılan ücretsiz maske için e-Devlet veya ePTTAVM üzerinden başvuru yapılıyor. Cep telefonlarına gelen kod ile vatandaşlar eczanelere gidip maskelerini teslim alabilirler.PTT’den başvuru yapanlar içinse kargo görevlileri tarafından getirilecek.

e-DEVLET ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

ePTTAVM ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

KOD GELMEYENLER NASIL MASKE ALACAKLAR?

SMS kodu gelmeyen vatandaşlar için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı. Bakan Koca, "Maskeler vatandaşımız ücretsiz dağıtılacak. Mesaj gelmeyen kişiler için de eczaneye müracaat edildiğinde kimlik doğrulaması ile maskelerini alabilecekler" dedi. ücretsiz şekilde alabilecek.

MASKE KODU NASIL ALINIR?

E-devlet’te gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından ücretsiz maske başvuruları başladı. Kişiler TC kimlik numaraları, ad soyad, aile, iletişim bilgileri ve adres girerek maske başvurusunda bulunabilecek. Başvurunun ardından talepte bulunanlara kod veriliyor.

 

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