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06.04.2020 - 18:19 |

E-Devlet ücretsiz maske nasıl alınır? Corona virüsü için EpttAVM maske başvuru formu ekranı! Kimlere kaç tane verilecek?

Ücretsiz maske kullanımı ile son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bakanlıklar, tüm Türkiye'nin merakla beklediği ücretsiz maskelerin vatandaşlara dağıtılmaya başlanacağı açıklandı. Büyük bir mutlulukla karşılanan açıklamanın detaylarına göre vatandaşlara her hafta 1 paket (toplam 5 adet) maske ücretsiz olarak dağıtılacak. Peki merakla araştırılanÜcretsiz maske nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır?

E-Devlet ücretsiz maske nasıl alınır? Corona virüsü için EpttAVM maske başvuru formu ekranı! Kimlere kaç tane verilecek?

Milyonlarca vatandaşımızı merakla beklediği ücretsiz maske dağıtımına ilişkin önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı. Ajanslara son dakika olarak düşen haberin ayrıntılarına göre ücretsiz maske dağıtımı başlıyor. Peki büyük bir heyecanla araştırılan ücretsiz maske nasıl alınır ve nereden veriliyor? İşte ayrıntılar...

BAŞVURULAR ARTIK E-DEVLET ÜZERİNDEN

Ücretsiz maske temini için maske.epttavm.com adresine giriş yapılıyordu. Son dakika değişikliğinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ücretsiz maske dağıtımında başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak.

"PttAVM.com" internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda "https://maske.epttavm.com" üzerinden yapılacak başvurulara kısa sürede yoğun bir ilgi olduğu belirtildi.

Duyuruda, "Sizlere daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına, ücretsiz maske taleplerinize ilişkin başvurularınızı en kısa sürede e-Devlet Kapısı üzerinden alacağımızı bildirmek isteriz. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Maskelerin, 20-65 yaş arasındaki her vatandaşa ücretsiz olarak dağıtılacağı açıklanmıştı.

DAHA ÖNCE PTTAVM ŞÖYLE BİR DUYURU YAPMIŞTI


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