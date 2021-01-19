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19.01.2021 - 09:50 |

e Nabız giriş nasıl yapılır? e Devlet ile e Nabız aşı sorgulama ekranı: Covid-19 aşı sırası

e Nabız sistemine nasıl giriş yapılır? Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan e Nabız uygulaması ile birçok işlem yapılabiliyor. E-Devlet, e-İmza ile girişin yapılabildiği e Nabız kişisel sağlık sistemi üzerinden covid test sonuçları da öğrenilebiliyor. Peki, covid 19 aşı sorgulaması nasıl yapılır? E Nabız sistemine nasıl giriş yapılır? İşte e nabız uygulaması ile ilgili merak edilenler.

e Nabız giriş nasıl yapılır? e Devlet ile e Nabız aşı sorgulama ekranı: Covid-19 aşı sırası

E Nabız uygulaması Sağlık Bakanlığı tarafından kişisel sağlık verilerinin daha kolay ulaşılabilmesi için oluşturulmuş bir sistemdir. E Nabız kullanıcısı olacak kişiler e-Devlet üzerinden e-Nabız'a giriş yaparak şifre oluşturmaları gerekiyor. İşte e Nabız sistemi ile ilgili ayrıntılar...

E-NABIZ NEDİR?

Sağlık kuruluşlarından toplanan sağlık verilerine vatandaşların ve sağlık profesyonellerinin internet ve mobil cihazlar üzerinden erişebilecekleri bir uygulamadır. Muayene, tetkik ve tedavilerinizin nerede yapıldığına bakılmaksızın, tüm sağlık bilgilerinizi yönetebildiğiniz tıbbi özgeçmişinize tek bir yerden ulaşabildiğiniz bir kişisel sağlık kaydı sistemidir.

E-NABIZ'A NASIL GİRİŞ YAPARIM?

E-Devlet üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz .E-Devlet şifreniz yoksa Sağlık Bakanlığına kayıtlı Aile Hekiminize cep telefonu numaranızın kaydını yaptırarak, telefonunuza gelecek kısa mesaj ile size iletilen tek kullanımlık erişim kodunu kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

E NABIZ GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

E-NABIZ ŞİFREMİ NASIL DEĞİŞTİRİRİM?

e-Nabız’ a giriş yaptığınızda, Anasayfada Sağ üst köşede profil fotoğrafının altında yer alan “Profil Düzenle” veya "PROFİLİ TAMAMLA" butonuna tıkladığınızda gelen ekrandan şifre değişikliği yapılabilir.

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