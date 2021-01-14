e Nabız kayıt ol - yükle | E Nabız nedir, nasıl giriş yapılır?

Koronavirüs salgınında önemli adım. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ilk koronavirüs aşısını olması ile aşılama süreci başladı. Hekimler ve sağlık çalışanları başta olmak üzere aşılama süreci başladı. E Nabız uygulamasına giriş yaparak sağlık bilgilerini güncellemek isteyenler ise e nabız uygulaması ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, E Nabız'a giriş nasıl yapılır?

E-NABIZ NEDİR?

Sağlık kuruluşlarından toplanan sağlık verilerine vatandaşların ve sağlık profesyonellerinin internet ve mobil cihazlar üzerinden erişebilecekleri bir uygulamadır. Muayene, tetkik ve tedavilerinizin nerede yapıldığına bakılmaksızın, tüm sağlık bilgilerinizi yönetebildiğiniz,tıbbi özgeçmişinize tek bir yerden ulaşabildiğiniz bir kişisel sağlık kaydı sistemidir.

E-NABIZ'A NASIL GİRİŞ YAPARIM?

E-Devlet üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz.E-Devlet şifreniz yoksa Sağlık Bakanlığına kayıtlı Aile Hekiminize cep telefonu numaranızın kaydını yaptırarak, telefonunuza gelecek kısa mesaj ile size iletilen tek kullanımlık erişim kodunu kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

E NABIZ GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

E-NABIZ ŞİFREMİ NASIL DEĞİŞTİRİRİM?

e-Nabız’ a giriş yaptığınızda, Anasayfada Sağ üst köşede profil fotoğrafının altında yer alan “Profil Düzenle” veya "PROFİLİ TAMAMLA" butonuna tıkladığınızda gelen ekrandan şifre değişikliği yapılabilir.