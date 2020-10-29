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29.10.2020 - 12:36 |

e-Nabız koronavirüs testi sonucu öğrenme ekranı: e-Nabız covid 19 test sonucu nasıl öğrenilir, kaç günde çıkar?

e-Nabız koronavirüs testi sonucu sorgulama ile ilgili ayrıntılar test yaptıranlar tarafından merak ediliyor. Koronavirüs test sonuçları e-Nabız uygulaması üzerinden öğrenilebiliyor. Peki koronavirüs test sonucu kaç günde çıkar, nasıl öğrenilir?

e-Nabız koronavirüs testi sonucu öğrenme ekranı: e-Nabız covid 19 test sonucu nasıl öğrenilir, kaç günde çıkar?

Koronavirüs mart ayında ilk kez Türkiye'de görüldü. Koronavirüs testi günde binlerce kişiye uygulanıyor. Koronavirüs tes sonuçları ise e-Nabız uygulamasında yer alıyor. Test sonuçların kaç günde çıkacağı ve e-Nabız sistemi ile ilgili detaylar merak ediliyor. İşte e-Nabız koronavirüs testi sonucu öğrenme ekranı...Peki koronavirüs test sonucu kaç günde çıkar?

E-NABIZ'A NASIL GİRİŞ YAPILIR? KORONAVİRÜS TESTİ SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Koronavirüs testi sonucu e-Nabız üzerinden öğrenilebiliyor.

e-Nabız sistemine E-Devlet üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz.

E-Devlet şifreniz yoksa Sağlık Bakanlığına kayıtlı Aile Hekiminize cep telefonu numaranızın kaydını yaptırarak, telefonunuza gelecek kısa mesaj ile size iletilen tek kullanımlık erişim kodunu kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

e-Nabız sistemine giriş yaptıktan sonra e-Nabız sisteminde Covit 19 Test Sonuçlarını tıklamanız gerekiyor.

E NABIZ KORONAVİRÜS TEST SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

KORONA VİRÜS TEST SONUCU KAÇ GÜNDE ÇIKAR?

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulaması yapılan koronavirüs test sonuçları 1-3 gün içerisinde e nabız sistemi üzerinde yer alıyor.

E-NABIZ NEDİR?

Sağlık kuruluşlarından toplanan sağlık verilerine vatandaşların ve sağlık profesyonellerinin internet ve mobil cihazlar üzerinden erişebilecekleri bir uygulamadır. Muayene, tetkik ve tedavilerinizin nerede yapıldığına bakılmaksızın, tüm sağlık bilgilerinizi yönetebildiğiniz,tıbbi özgeçmişinize tek bir yerden ulaşabildiğiniz bir kişisel sağlık kaydı sistemidir.

 

 

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