Lise boş kontenjanları ve taban puanları | e okul giriş ekranı VBS

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan LGS tercih sonuçlarının ardından nakil isteyen öğrenciler 10-14 Ağustos tarihleri arasında nakil başvurularını yapmıştı. Bugün heyecanlı bekleyiş sona erdi. 1. nakil sonuçları açıklandı. Peki, nakil sonuçlarına göre lise boş kontenjanları ve taban puanları nasıl sorgulanacak?

LİSE BOŞ KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI NASIL SORGULANIR?

Yerleştirmeye Esas 1. nakil tercih sonuçları bugün açıklandı. Sonuçlar e okul ve meb.gov.tr aracılığıyla sorgulanabilecek. Okulların boş kontenjanları ve taban puanlarını ise e okul sistemine giriş yaparak sorgulayabilirsiniz.

LGS NAKİL SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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2. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2. nakil başvuruları bugün 1. nakil tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. 21 Ağustos'a kadar devam edecek. 2. nakil sonuçları ise 24 Ağustos tarihinde açıklanacak.