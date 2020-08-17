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17.08.2020 - 12:21 |

Lise boş kontenjanları ve taban puanları | e okul giriş ekranı VBS

e Okul sistemine nasıl giriş yapılır? LGS nakil süreci devam ediyor. LGS lise yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından nakil isteyen öğrenciler 10-14 Ağustos tarihleri arasında nakil tercihlerini yaptılar. Bugün 1. nakil yerleştirme sonuçları ilan edildi. Peki, lise boş kontenjanları ve taban puanları nasıl sorgulanır? 2. nakil süreci ne zaman başlayacak?

Lise boş kontenjanları ve taban puanları | e okul giriş ekranı VBS

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan LGS tercih sonuçlarının ardından nakil isteyen öğrenciler 10-14 Ağustos tarihleri arasında nakil başvurularını yapmıştı. Bugün heyecanlı bekleyiş sona erdi. 1. nakil sonuçları açıklandı. Peki, nakil sonuçlarına göre lise boş kontenjanları ve taban puanları nasıl sorgulanacak?

LİSE BOŞ KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI NASIL SORGULANIR?

Yerleştirmeye Esas 1. nakil tercih sonuçları bugün açıklandı. Sonuçlar e okul ve meb.gov.tr aracılığıyla sorgulanabilecek. Okulların boş kontenjanları ve taban puanlarını ise e okul sistemine giriş yaparak sorgulayabilirsiniz.

LGS NAKİL SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

E OKUL SİSTEMİNE GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

2. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2. nakil başvuruları bugün 1. nakil tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. 21 Ağustos'a kadar devam edecek. 2. nakil sonuçları ise 24 Ağustos tarihinde açıklanacak.

Son Dakika! Ege bebeği hastaneye 'Yunuslar' yetiştirdiKısa bir süre önce sünnet olan Ege bebekte kanama oldu. Anne Ümmühan Sır, eşiyle birlikte Ege bebeği hastaneye götürmek için yola çıktı. Ancak Şişli’ye geldiklerinde trafikte sıkışıp kaldılar. Trafikte çaresiz kalan annenin yardımına ise motorize 'Yunus' polis ekipleri yetişti. Yunus ekipleri anne ve bebeği hastaneye yetiştirdi.
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