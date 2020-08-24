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24.08.2020 - 09:48 |

e-Okul giriş nasıl yapılır? e Okul VBS giriş...

Bugün LGS 2. nakil sonuçları açıklanacak. Bu nedenle gözler MEB'de... Aynı zamanda boş kontenjanları öğrenmek isteyen öğrenciler ve veliler e-Okul'a da giriş yapmak istiyor. Peki, e Okul VBS giriş nasıl yapılır?

e-Okul giriş nasıl yapılır? e Okul VBS giriş...

Bugün binlerce öğrenci için büyük gün... LGS nakil başvurusu yapan binlerce kişi yerleştirme sonucunu bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sonuçları en kısa sürede açıklaması beklenirken 'e Okul VBS giriş nasıl yapılır?' sorusu gündem olmuş durumda...

E OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ 2020 NASIL AÇILIR?

e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak ve sağ tarafta "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekmektedir. Bu aşamada T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası ve güvenlik kodu istenmektedir. Bu bilgiler doğru girilirse ikinci aşamaya geçilir.

E-OKUL'A GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İkinci aşamada da öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri sorulmaktadır. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı istenmektedir. Bu bilgiler de doğru girildiği takdirde sistem açılır.

Açılan ekranda sol menüde Devamsızlık Bilgisi, Not Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Sınav Tarihleri, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Davranış Notları, Diploma Puanı, Yıl Sonu Notları ve Nakil Durumu gibi seçenekler yer almaktadır.

 LGS BOŞ KONTENJANLAR

 

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