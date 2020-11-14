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14.11.2020 - 12:50 |

e Okul öğrenci girişi | E-Okul VBS giriş nasıl yapılır?

E-Okul giriş nasıl yapılır? İlk ara tatil başladı. Kasım ara tatiline giren öğrenciler ders durumları ile ilgili ayrıntılara ulaşmak istiyorlar. Peki, e okul sistemine giriş nasıl yapılıyor? İşte MEB tarafından oluşturulan e okul sistemi ile ilgili ayrıntılar.

e Okul öğrenci girişi | E-Okul VBS giriş nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan e okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile öğrencinin devamsızlık durumu,ders notları,sınav sonuçları gibi birçok bilgiye ulaşmak mümkün. Kasım ara tatilinin başlaması ile öğrenciler e okul sistemine giriş yaparak bilgi edinmek istiyorlar. Peki, E Okul sistemine giriş nasıl yapılır?

E OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Yenilenen e-okul sistemi artık öğrencilerin ve velilerin düzenli bilgi alabileceği bir platform haline geldi. Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin olduğu bu sistem, eğitim alanında kolaylık sağlıyor. Öğrenciler, öğretmen ve yöneticiler sistem bilgilerine T.C kimlik No ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlayabiliyor.

E-Okul VBS’ye giriş yapmak için ilk önce “e-okul.meb.gov.tr” adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.

Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.

E OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

 

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