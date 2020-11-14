MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri e-YDS 2020/12 İngilizce Sonuçları açıklandı! ÖSYM giriş e-YDS sonuç ekranı
ABONE OL
14.11.2020 - 18:13 |

e-YDS 2020/12 İngilizce Sonuçları açıklandı! ÖSYM giriş e-YDS sonuç ekranı

2020-Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2020/12 İngilizce) : Sonuçları Açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan duyuru adayları harekete geçirdi. Adaylar, ÖSYM'nin sitesinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile sınav puanını öğrenebilir.

e-YDS 2020/12 İngilizce Sonuçları açıklandı! ÖSYM giriş e-YDS sonuç ekranı

14 Kasım 2020 tarihinde uygulanan 2020-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2020/12 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.Adaylar, sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Bostanlı'da deniz yeşile büründüİzmir'in Karşıyaka ilçesi Bostanlı sahilinde deniz yüzeyini halk arasında 'deniz marulu' olarak adlandırılan yeşil su bitkisi kapladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Koronavirüs tablosu bugün 14 Kasım | Günlük Koronavirüs tablosu yayımlandı! Sağlık Bakanlığı: covid19.saglik.gov.tr

Koronavirüs tablosu bugün 14 Kasım | Günlük Koronavirüs tablosu yayımlandı! Sağlık Bakanlığı: covid19.saglik.gov.tr

Öğrenim kredi borcu olan 5 milyon kişiye müjde!

Öğrenim kredi borcu olan 5 milyon kişiye müjde!

Avrupa'nın en büyük çevre projesi

Avrupa'nın en büyük çevre projesi

Son dakika: Bakan Koca ağır hasta sayısına dikkat çekerek son durumu açıkladı

Son dakika: Bakan Koca ağır hasta sayısına dikkat çekerek son durumu açıkladı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet