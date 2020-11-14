14.11.2020 - 18:13 |
e-YDS 2020/12 İngilizce Sonuçları açıklandı! ÖSYM giriş e-YDS sonuç ekranı
2020-Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2020/12 İngilizce) : Sonuçları Açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan duyuru adayları harekete geçirdi. Adaylar, ÖSYM'nin sitesinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile sınav puanını öğrenebilir.
14 Kasım 2020 tarihinde uygulanan 2020-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2020/12 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.Adaylar, sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.