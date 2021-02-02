MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri e-YDS başvuru ekranı ÖSYM giriş | e YDS sınav kontenjanı nedir, kaç kişi?
ABONE OL
02.02.2021 - 15:51 |

e-YDS başvuru ekranı ÖSYM giriş | e YDS sınav kontenjanı nedir, kaç kişi?

e-YDS başvuruları başladı. ÖSYM tarafından duyurulan başvurular için son gün 18 Şubat 2021. Peki, e-YDS başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Sınava katılacak adaylar için başvuru bilgilerini derledik.

e-YDS başvuru ekranı ÖSYM giriş | e YDS sınav kontenjanı nedir, kaç kişi?

ÖSYM tarafından uygulanacak olan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı için geri sayım başladı. İngilizce alanında 27 Şubat 2021 tarihinde uygulanacak olan e-YDS başvuruları 2 Şubat itibariyle yapılıyor. Başvuru için son gün 18 Şubat. Peki, e-YDS başvurusu nasıl yapılır?

E-YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar 2 - 18 Şubat tarihleri arasında "https://odeme.osym.gov.tr" adresinden e-YDS başvurularını yapacaklar. Sınav için başvuru yapacak adayların ödeme işleminden önce HES kodu almış olmaları gerekiyor.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

SINAV KONTENJANI NEDİR - KAÇ KİŞİ?

Sınava alınacak aday sayısı, e-YDS sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan, Ankara’da 3500, İstanbul’da 432, İzmir’de 84 olacaktır. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil edilmiş olacaktır. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır.

e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından, adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması ve sisteme aşinalık kazanması amacı ile deneme e-sınavı hazırlanmıştır. Bu sınavlara katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları önemlidir.

DENEME E- SINAV İÇİN TIKLAYINIZ

 

4 gencin feci ölümünde yeni gelişme! Video ortaya çıktıManisa'nın Ahmetli ilçesinde yan yana cansız bedenleri bulunan 4 arkadaştan Serkan Zangal (23), Muharrem Zengin (22) ve Neşet Dalgın'ın (24), ölmeden kısa süre önce "Öbür tarafta görüşürüz" dedikleri cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı. Gençler, görüntüde Mert isimli bir arkadaşlarına veda ediyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Parçalanmış cesedi 2 ayrı çantada bulundu! Yasak aşk kurbanı çıktı

Son dakika... Parçalanmış cesedi 2 ayrı çantada bulundu! Yasak aşk kurbanı çıktı

Binlerce kişiye ödeniyor! Ayda 2 bin 840 lira...

Binlerce kişiye ödeniyor! Ayda 2 bin 840 lira...

Çin'den yeni Jack Ma hamlesi!

Çin'den yeni Jack Ma hamlesi!

Son dakika... 4 gencin feci ölümünde yeni gelişme! Video ortaya çıktı

Son dakika... 4 gencin feci ölümünde yeni gelişme! Video ortaya çıktı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet