e-YDS başvuru ekranı ÖSYM giriş | e YDS sınav kontenjanı nedir, kaç kişi?

ÖSYM tarafından uygulanacak olan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı için geri sayım başladı. İngilizce alanında 27 Şubat 2021 tarihinde uygulanacak olan e-YDS başvuruları 2 Şubat itibariyle yapılıyor. Başvuru için son gün 18 Şubat. Peki, e-YDS başvurusu nasıl yapılır?

E-YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar 2 - 18 Şubat tarihleri arasında "https://odeme.osym.gov.tr" adresinden e-YDS başvurularını yapacaklar. Sınav için başvuru yapacak adayların ödeme işleminden önce HES kodu almış olmaları gerekiyor.

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SINAV KONTENJANI NEDİR - KAÇ KİŞİ?

Sınava alınacak aday sayısı, e-YDS sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan, Ankara’da 3500, İstanbul’da 432, İzmir’de 84 olacaktır. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil edilmiş olacaktır. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır.

e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından, adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması ve sisteme aşinalık kazanması amacı ile deneme e-sınavı hazırlanmıştır. Bu sınavlara katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları önemlidir.

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