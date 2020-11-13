13.11.2020 - 16:06 |
e-YDS saat kaçta? e-YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır?
ÖSYM tarafından yarın(14 Kasım) uygulanacak e - YDS sınavı için heyecan dorukta. Geçtiğimiz günlerde açıklanan e-YDS sınav giriş yerleri için arayış tekrar başladı. Peki e-YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır? e-YDS saat kaçta?
14 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2020/12 İngilizce adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. e-YDS sınavına girmeden önce dikkat edilmesi gerekenleri haberimize ekledik.
E-YDS SAAT KAÇTA?
e-YDS sınavı saat 13:45'te uygulanacak.
E-YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
e-YDS sınav giriş belgesi ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ
DİKKAT!
14 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2020/12 İngilizce için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
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