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25.03.2020 - 10:23 |

EBA ders programı 25 Mart 2020... EBA ilkokul - ortaokul – lise ders programı ve ders saatleri

Uzaktan eğitim gören öğrencilerin merak ettiği konuların başında ise EBA ders programı yer alıyor. 23 Mart itibariyle öğrenciler uzaktan eğitime başladılar. EBA ders programı saatleri açıklandı. Öğrenciler, EBA ilkokul, ortaokul ve lise ders programını araştırıyorlar. İşte EBA ilkokul, ortaokul ve lise ders programı…

EBA ders programı 25 Mart 2020... EBA ilkokul - ortaokul – lise ders programı ve ders saatleri

Corona virüs nedeniyle alınan tedbirler arasında uzaktan eğitim bulunmaktadır. Öğrenciler EBA TV ile uzaktan eğitime pazartesi günü başladılar. 25 Mart EBA ders programı ise öğrenciler tarafından araştırılmaktadır. EBA TV'ye internet üzerinden erişim sağlanabilmektedir. İşte 25 Mart EBA ilkokul, ortaokul ve lise ders programı

EBA TV İLKOKUL DERS PROGRAMI

09.00: Türkçe – 1

09.30: Matematik – 1(Tekrar)

10.00: Türkçe – 2

10.30: Matematik -2

11.00: Türkçe -3

11.30: Matematik -3

12.00: Türkçe -4

12.30: Matematik -4

13.00: İYEP Türkçe

13.30 Türkçe-1(Tekrar)

EBA ders programı 25 Mart 2020... EBA ilkokul - ortaokul – lise ders programı ve ders saatleri

EBA TV ORTAOKUL DERS PROGRAMI

09.00: İngilizce -5

09.30: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi -5

10.00: İngilizce -6

10.30: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi -6

11.00: İngilizce -7

11.30: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi-7

12.00: İngilizce -8

12.30: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi -8

13.00: Arapça -7

EBA ders programı 25 Mart 2020... EBA ilkokul - ortaokul – lise ders programı ve ders saatleri

EBA TV LİSE DERS PROGRAMI

09.00: Türk Dili ve Edebiyatı -9

09.30: Matematik -9

10.00: Temel Dini Bilgiler -9

10.30: Türk Dili ve Edebiyatı -10

11.00: Matematik-10

11.30: Fıkıh-10

12.00: Türk Dili ve Edebiyatı-11

12.30: Matematik -11

13.00: Tefsir -11 Akaid-11

13.30: Türk Dili ve Edebiyatı -12

14.00:Matematik -12

14.30:Dinler Tarihi -12

EBA ders programı 25 Mart 2020... EBA ilkokul - ortaokul – lise ders programı ve ders saatleri

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/giris.jsp adresi üzerinde E devlet, Mebbis/ E okul Bilgileri ile, Öğrenci Bilgileri ile, Açık Öğretim Bilgileri ile, EBAKOD ile ya da Yurtdışından da giriş yapabileceksiniz.

EBA TV KAÇ KANALDAN YAYIN YAPACAK?
3 farklı kanal, HD ve SD olmak üzere toplam 6 kanaldan yayın yapılacaktır.

EBA TV YAYINLARININ TEKRARLARI OLACAK MI?
Yayınlar aynı kanalda ve gün içinde 1 veya 2 kez tekrar edilecek. Tekrarlayan yayın akışı da yine eba.gov.tr ve TRT internet sitelerinden öğrenilebilir.

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