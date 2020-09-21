EBA giriş canlı ders saatleri | EBA TV saat kaçta açılıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan EBA TV ile uzaktan eğitim devam ediyor. EBA TV üzerinden derslerine canlı olarak katılan öğrenciler ders programına göre hareket ediyorlar. Dersleri kaçıran öğrenciler tekrar derslerine girebiliyorlar. Peki, EBA TV giriş nasıl yapılır, EBA TV saat kaçta açılıyor? İşte 21 Eylül canlı ders saatleri...

21 EYLÜL EBA CANLI DERS SAATLERİ İLKOKUL

09.00 TÜRKÇE-4 Okuma Kültürü (Kitabın Büyüsü)

09.30 MATEMATİK-4 Doğal Sayılar ( 4 Basamaklı Doğal Sayılar)

10.00 TÜRKÇE-3 Birey ve Toplum (Okula Dönüş-1)

10.30 MATEMATİK-3 Doğal Sayılar ( 3 Basamaklı Doğal Sayılar-1)

11.00 TÜRKÇE-2 Birey ve Toplum (Okul Sabahı)

11.30 MATEMATİK-2 Doğal Sayılar (Nesne Sayılarını Bulalım)

12.00 OKUYORUM YAZIYORUM Okuma Yazmaya Hazırlık

12.30 TÜRKÇE-1 Zaman ve Mekân (Tanışma)

13.00 MATEMATİK-1 Uzamsal İlişkiler (Alt ve Üst Kavramı)

13.30 TÜRKÇE Dinleme Kurallarına Uyma

14.00 MATEMATİK Rakamları Okuma ve Yazma

14.30 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Selamlaşma-Tanışma

21 EYLÜL EBA CANLI DERS SAATLERİ ORTAOKUL

09.00 TÜRKÇE-5 Sözcükte Anlam

09.30 MATEMATİK-5 Doğal Sayılar

10.00 TÜRKÇE-6 Sözcükte Anlam

10.30 MATEMATİK-6 Doğal Sayılarla İşlemler

11.00 TÜRKÇE-7 Sözcükte Anlam

11.30 MATEMATİK-7 Tam Sayılarla İşlemler

12.00 TÜRKÇE-8 Sözcükte Anlam

12.30 MATEMATİK-8 Çarpanlar ve Katlar

13.00 ARAPÇA-5 "1.Selamlaşma İfadeleri ( السلام عليكم - وعليكم السلام) - Harflerin Yazılışı (Başta – Ortada - Sonda)"

13.30 TÜRKÇE Sözcükte Anlam

14.00 MATEMATİK Ritmik Sayma

14.30 5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Selamlaşma-Tanışma-Vedalaşma-Türk Alfabesi

21 EYLÜL EBA CANLI DERS SAATLERİ ORTAOKUL

09.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 Edebiyatın Bilimle İlişkisi

09.30 MATEMATİK-9 Önermeler ve Bileşik Önermeler

10.00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 "İslam’da Bilgi Kaynakları Bilgi Nedir? Bilgi Türleri İslam’a Göre Bilgi "

10.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 Edebiyatın Tarih ile İlişkisi

11.00 MATEMATİK-10 Sıralama ve Seçme

11.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 Edebiyat ve Toplum İlişkisi

12.00 MATEMATİK-11 Yönlü Açılar

12.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 Edebiyat ile Felsefe Arasındaki İlişki

13.00 MATEMATİK-12 Üstel Fonksiyon

13.30 9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Selamlaşma-Tanışma-Vedalaşma-Türk Alfabesi

14.00 KUR'AN-I KERİM Kur'an-ı Kerim'i Okumanın Önemi

14.30 ARAPÇA-9 "Okulda İlk Gün Nispet yası (Uyruğunu söyleme) Müzekker‐Müennes Marife‐Nekre, İşaret isimleri"

15.00 TEMEL DİNİ BİLGİLER-9 "1İman ve İnsan 2 İmanla İlgili kavramalar Kelime-i Tevhid Kelime-i Şehadet"

15.30 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 Çocuk Ruh Sağlığı 1

16.00 MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 Mesleki Matematik Aritmetiği 1

16.30 MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 Geometrik Çizimler 1

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