EBA giriş canlı ders saatleri | EBA TV saat kaçta açılıyor?
EBA TV ile canlı dersler devam ediyor. 31 Ağustos tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan uzaktan eğitim EBA TV'de canlı derslere katılım ile gerçekleşiyor. Bugün anaokulu ve ilkokul 1. sınıflar için yüz yüze eğitim başlıyor. Peki, EBA giriş nasıl yapılır? EBA TV saat kaçta açılıyor?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan EBA TV ile uzaktan eğitim devam ediyor. EBA TV üzerinden derslerine canlı olarak katılan öğrenciler ders programına göre hareket ediyorlar. Dersleri kaçıran öğrenciler tekrar derslerine girebiliyorlar. Peki, EBA TV giriş nasıl yapılır, EBA TV saat kaçta açılıyor? İşte 21 Eylül canlı ders saatleri...
21 EYLÜL EBA CANLI DERS SAATLERİ İLKOKUL
09.00 TÜRKÇE-4 Okuma Kültürü (Kitabın Büyüsü)
09.30 MATEMATİK-4 Doğal Sayılar ( 4 Basamaklı Doğal Sayılar)
10.00 TÜRKÇE-3 Birey ve Toplum (Okula Dönüş-1)
10.30 MATEMATİK-3 Doğal Sayılar ( 3 Basamaklı Doğal Sayılar-1)
11.00 TÜRKÇE-2 Birey ve Toplum (Okul Sabahı)
11.30 MATEMATİK-2 Doğal Sayılar (Nesne Sayılarını Bulalım)
12.00 OKUYORUM YAZIYORUM Okuma Yazmaya Hazırlık
12.30 TÜRKÇE-1 Zaman ve Mekân (Tanışma)
13.00 MATEMATİK-1 Uzamsal İlişkiler (Alt ve Üst Kavramı)
13.30 TÜRKÇE Dinleme Kurallarına Uyma
14.00 MATEMATİK Rakamları Okuma ve Yazma
14.30 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Selamlaşma-Tanışma
21 EYLÜL EBA CANLI DERS SAATLERİ ORTAOKUL
09.00 TÜRKÇE-5 Sözcükte Anlam
09.30 MATEMATİK-5 Doğal Sayılar
10.00 TÜRKÇE-6 Sözcükte Anlam
10.30 MATEMATİK-6 Doğal Sayılarla İşlemler
11.00 TÜRKÇE-7 Sözcükte Anlam
11.30 MATEMATİK-7 Tam Sayılarla İşlemler
12.00 TÜRKÇE-8 Sözcükte Anlam
12.30 MATEMATİK-8 Çarpanlar ve Katlar
13.00 ARAPÇA-5 "1.Selamlaşma İfadeleri ( السلام عليكم - وعليكم السلام) - Harflerin Yazılışı (Başta – Ortada - Sonda)"
13.30 TÜRKÇE Sözcükte Anlam
14.00 MATEMATİK Ritmik Sayma
14.30 5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Selamlaşma-Tanışma-Vedalaşma-Türk Alfabesi
21 EYLÜL EBA CANLI DERS SAATLERİ ORTAOKUL
09.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 Edebiyatın Bilimle İlişkisi
09.30 MATEMATİK-9 Önermeler ve Bileşik Önermeler
10.00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 "İslam’da Bilgi Kaynakları Bilgi Nedir? Bilgi Türleri İslam’a Göre Bilgi "
10.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 Edebiyatın Tarih ile İlişkisi
11.00 MATEMATİK-10 Sıralama ve Seçme
11.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 Edebiyat ve Toplum İlişkisi
12.00 MATEMATİK-11 Yönlü Açılar
12.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 Edebiyat ile Felsefe Arasındaki İlişki
13.00 MATEMATİK-12 Üstel Fonksiyon
13.30 9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Selamlaşma-Tanışma-Vedalaşma-Türk Alfabesi
14.00 KUR'AN-I KERİM Kur'an-ı Kerim'i Okumanın Önemi
14.30 ARAPÇA-9 "Okulda İlk Gün Nispet yası (Uyruğunu söyleme) Müzekker‐Müennes Marife‐Nekre, İşaret isimleri"
15.00 TEMEL DİNİ BİLGİLER-9 "1İman ve İnsan 2 İmanla İlgili kavramalar Kelime-i Tevhid Kelime-i Şehadet"
15.30 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 Çocuk Ruh Sağlığı 1
16.00 MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 Mesleki Matematik Aritmetiği 1
16.30 MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 Geometrik Çizimler 1
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