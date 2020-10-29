EBA giriş nasıl yapılır? EBA öğrenci girişi ve canlı ders izleme

Uzaktan eğitim sürecinde EBA TV aracılığıyla derslerine devam eden öğrenciler EBA girişi nasıl yapılır sorusunun yanıtını arıyor. İşte EBA girişi için yapmanız gerekenler.

EBA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Öğrenci olarak EBA'ya giriş yapmak için. EBA GİRİŞ ekranında Öğrenci - EBA yolunu izlemek gerekiyor. Açıköğretim öğrencileri ise öğrenci - Açık Öğretim yolunu izliyor.

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EBA TV CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

TRT EBA TV canlı yayın ile ilkokul, ortaokul ve lise derslerine ulaşmak mümkün. EBA TV canlı yayını "https://www.trtizle.com/uzaktan-egitim" adresinden izlenebiliyor.

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CANLI DERSE NASIL KATILABİLİRİM?

Canlı dersinize, dersinizin başlangıç saati geldiğinde katılabilirsiniz. “Katıl” düğmesi, dersiniz aktif olduğu sürece görünecektir. Süre dolmadığı sürece, geç kalsanız bile dersinize katılabilirsiniz. Ancak dersin süresi bittiğinde derse katılamazsınız.

Canlı dersinize 10 dakika kala EBA’ya giriş yaptığınızda karşınıza dersinizin başlama saatini bekleyeceğiniz ekran çıkmaktadır. Ders saati geldiğinde “Derse Katıl” düğmesine tıklayarak öğretmeninizin dersi başlatmasını bekleyebilirsiniz.