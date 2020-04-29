29.04.2020 - 09:15 |
EBA izle | TRT kanalı canlı yayını - EBA ders programı 29 Nisan
EBA izlemek için arayışa koyulan öğrenciler, EBA ders programını da araştırıyor. EBA - TRT canlı yayını yakından takip etmeyi planlayanlar EBA - TRT kanalının canlı yayın linkini araştırıyor. Peki EBA'da bugün hangi dersler var? İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin eğitimi verildiği EBA 29 Nisan ders programı haberimizde...
Uzaktan eğitim devam ediyor. Milyonlarca öğrenci ise bu eğitimden yararlanmak için hafta içi her sabah televizyon karşısına geçiyor. EBA - TRT yayınından anlatılan dersler öğrencileri bilgilendirmede büyük bir rol oynuyor. 1. sınıftan, 12. sınıfa kadar tüm öğrencileri kapsayan uzaktan eğitim EBA dersleri sabahtan öğlene kadar devam ediyor. Öğleden sonra akşama kadar da ders yayınlarını kaçıran öğrenciler için ders tekrarları veriliyor. İşte bugüne ait EBA ders programı ilkokul, ortaokul, lise...
EBA - TRT CANLI YAYIN İZLE
EBA DERS PROGRAMI
EBA İLKOKUL
EBA ORTAOKUL
EBA LİSE