EBA TV canlı ders yayınları nasıl izlenir? TRT EBA TV canlı yayın izleme linkleri

EBA TV üzerinden gerçekleştirilen canlı ders yayınları devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2020-2021 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitim ile başladı. Okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri haftada bir gün yüz yüze eğitim almaya başladı. 8. ve 12. sınıflar içinde benzer bir uygulamaya geçilmesi önümüzdeki günler içerisinde planlanıyor. Bu süreçte EBA TV üzerinden canlı ders yayınlarını takip etmek isteyen öğrenciler TRT EBA TV üzerinden canlı ders yayınlarını TV ekranından veya tablet üzerinden online olarak izleyebiliyor. İşte TRT EBA TV canlı yayın izleme linkleri ve haftalık ders programı...

TRT EBA TV CANLI DERS YAYINLARI İÇİN TIKLAYINIZ

EBA TV HAFTALIK DERS PROGRAMI

İLKOKUL





ORTAOKUL





LİSE