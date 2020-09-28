28.09.2020 - 09:41 |
EBA TV canlı ders yayınları nasıl izlenir? TRT EBA TV canlı yayın izleme linkleri
2020-2021 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından EBA TV üzerinden canlı ders yayınları gerçekleştirilmeye devam ediyor. Haftalık ders programı EBA üzerinden açıklanırken uzaktan eğitim kapsamında öğrenciler canlı ders yayınlarını hangi kanallar üzerinden takip edeceklerini merak ediyor. İşte TRT EBA TV canlı ders yayını izleme linkleri ve haftalık ders programı...
EBA TV üzerinden gerçekleştirilen canlı ders yayınları devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2020-2021 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitim ile başladı. Okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri haftada bir gün yüz yüze eğitim almaya başladı. 8. ve 12. sınıflar içinde benzer bir uygulamaya geçilmesi önümüzdeki günler içerisinde planlanıyor. Bu süreçte EBA TV üzerinden canlı ders yayınlarını takip etmek isteyen öğrenciler TRT EBA TV üzerinden canlı ders yayınlarını TV ekranından veya tablet üzerinden online olarak izleyebiliyor. İşte TRT EBA TV canlı yayın izleme linkleri ve haftalık ders programı...
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EBA TV HAFTALIK DERS PROGRAMI
İLKOKUL
ORTAOKUL
LİSE
Bakan Akar: Ermenistan derhal saldırılarını durdurmalıMİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını savunmasında yanlarındayız. Ermenistan derhal saldırılarını durdurmalı, yurt dışından getirdikleri paralı askerleri, teröristleri geri göndermeli ve işgal ettikleri Azerbaycan topraklarını boşaltmalıdır. Böylece ateşkesin, barışın, istikrarın önü açılmalıdır" dedi.