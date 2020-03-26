EBA TV canlı izle! EBA ilkokul, ortaokul, lise canlı yayını! İşte ders programı

EBA TV yayınları kaldığı yerden devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararına göre EBA TV yayınları 30 Nisan tarihine kadar devam edecek. EBA TV ile ilgili detaylar büyük ilgi görüyor. Öğrenciler ders programlarını ve canlı yayın sayfasına nasıl erişim sağlayacağını merak ediyor. Peki EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları nedir? İşte EBA TV canlı yayın linki...

EBA TV İLKOKUL İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ





EBA TV ORTAOKUL İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ



EBA TV LİSE İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ



İŞTE EBA TV 23-27 MART 2020 DERS PROGRAMI

TRT-EBA TV YAYINLARININ TEKRARLARI OLACAK MI?

Yayınlar aynı kanalda ve gün içinde 1 veya 2 kez tekrar edilecek. Tekrarlayan yayın akışı da yine "eba.gov.tr" ve TRT internet sitelerinden öğrenilebilecek. Ayrıca "eba.gov.tr" üzerinden de yayınlanan içeriklerin kayıtlarına ulaşılabilecek.

TRT-EBA TV TELEVİZYON KANALLARI YAYIN AKIŞINA NEREDEN ULAŞILIR?

Yayın akışlarına "eba.gov.tr" ana sayfasından ve TRT internet sitesinden günlük ve haftalık yayın akışına ulaşılabilecektir. Ayrıca, her akşam yayın sonlandıktan sonra ve sabah yayın başlayana kadar televizyon ekranından görüntülenebilecek.

EĞİTİM KANALLARI UYDU AYARLARI NASIL YAPILACAK?

SD (Standart çözünürlüklü): TRT-EBA TV İlkokul SD, TRT-EBA Ortaokul SD, TRT-EBA TV Lise SD kanalları, TÜRKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TÜRKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV'lerde TRT-EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, TRT-EBA TV Ortaokul SD 90. kanaldan, TRT-EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilecek.

HD (yüksek çözünürlüklü): TRT-EBA TV İlkokul HD, TRT-EBA TV Ortaokul HD, TRT-EBA TV Lise HD kanalları, TÜRKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanacak. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı televizyonlarda TRT-EBA TV İlkokul HD 86. kanaldan, TRT-EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, TRT-EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilecek.

TÜRKSAT uydularından şifreli platform hizmeti veren D-Smart, Tivibu Uydu ve Digiturk (TÜRKSAT aboneleri) eğitim yayınlarını nasıl takip edebilir?

TÜRKSAT uydularından şifreli platform hizmeti veren D-Smart, Tivibu Uydu ve Digiturk TÜRKSAT Uydusu platformları da kendi akıllı kanal sıralamasına eklemek suretiyle yayınları abonelerine iletecek.

DERSİ HANGİ ÖĞRETMENLER ANLATIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığının seçtiği, alanında başarılı öğretmenler ders anlatım videoları ile konuları anlatacak.