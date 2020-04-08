EBA TV canlı yayın izle! TRT EBA TV frekans ayarları ve ders programı

Uzaktan eğitim kapsamında TRT EBA TV üzerinden canlı ders yayınları devam ediyor. Öğrenciler evde kaldıkları süre zarfında dersleri TV ekranından veya internet üzerinden takiğp edebiliyor. Evinde interneti olmayan öğrenciler TRT EBA TV frekans ayarlamasını yaptıktan sonra TV ekranı üzerinden dersleri canlı olarak izleyebildikleri gibi evinde interneti olan öğrenciler ise dersleri TRT EBA TV sitesi üzerinden online olarak takip edebiliyor.

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İLKÖĞRETİM 8 NİSAN DERS PROGRAMI

ORTAOKUL 8 NİSAN DERS PROGRAMI

LİSE 8 NİSAN DERS PROGRAMI

TRT-EBA TV YAYINLARININ TEKRARLARI OLACAK MI?

Yayınlar aynı kanalda ve gün içinde 1 veya 2 kez tekrar edilecek. Tekrarlayan yayın akışı da yine "eba.gov.tr" ve TRT internet sitelerinden öğrenilebilecek. Ayrıca "eba.gov.tr" üzerinden de yayınlanan içeriklerin kayıtlarına ulaşılabilecek.

TRT-EBA TV TELEVİZYON KANALLARI YAYIN AKIŞINA NEREDEN ULAŞILIR?

Yayın akışlarına "eba.gov.tr" ana sayfasından ve TRT internet sitesinden günlük ve haftalık yayın akışına ulaşılabilecektir. Ayrıca, her akşam yayın sonlandıktan sonra ve sabah yayın başlayana kadar televizyon ekranından görüntülenebilecek.

EĞİTİM KANALLARI UYDU AYARLARI NASIL YAPILACAK?

SD (Standart çözünürlüklü): TRT-EBA TV İlkokul SD, TRT-EBA Ortaokul SD, TRT-EBA TV Lise SD kanalları, TÜRKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TÜRKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV'lerde TRT-EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, TRT-EBA TV Ortaokul SD 90. kanaldan, TRT-EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilecek.

HD (yüksek çözünürlüklü): TRT-EBA TV İlkokul HD, TRT-EBA TV Ortaokul HD, TRT-EBA TV Lise HD kanalları, TÜRKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanacak. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı televizyonlarda TRT-EBA TV İlkokul HD 86. kanaldan, TRT-EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, TRT-EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilecek.

TÜRKSAT uydularından şifreli platform hizmeti veren D-Smart, Tivibu Uydu ve Digiturk (TÜRKSAT aboneleri) eğitim yayınlarını nasıl takip edebilir?

TÜRKSAT uydularından şifreli platform hizmeti veren D-Smart, Tivibu Uydu ve Digiturk TÜRKSAT Uydusu platformları da kendi akıllı kanal sıralamasına eklemek suretiyle yayınları abonelerine iletecek.

DERSİ HANGİ ÖĞRETMENLER ANLATIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığının seçtiği, alanında başarılı öğretmenler ders anlatım videoları ile konuları anlatacak.