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04.09.2020 - 10:15 |

EBA TV ortaokul, ilkokul, lise canlı ders nasıl izlenir? EBA TV ders programı ve frekans ayarları

EBA TV canlı dersler devam ediyor. 31 Ağustos'ta başlayan yeni eğitim öğretim yılı uzaktan eğitim olarak başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri EBA TV ile canlı yayında derslerini dinleyebiliyor. Kaçırdıkları derslerin tekrarlarını da izleme fırsatı bulan öğrenciler EBA TV ders programını ve EBA TV frekans ayarlarını araştırıyor. EBA TV canlı ders yayını nasıl izlenir?

EBA TV ortaokul, ilkokul, lise canlı ders nasıl izlenir? EBA TV ders programı ve frekans ayarları

Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitimi EBA TV ile 31 Ağustos'ta başlattı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri EBA TV üzerinden canlı yayında derslere katıl sağlayabiliyor. Peki, TRT EBA TV nasıl izlenir? EBA TV ders programı nereden sorgulanır? İşte merak edilenler...

EBA TV CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

TRT EBA TV canlı yayın ile ilkokul, ortaokul ve lise derslerine ulaşmak mümkün. EBA TV canlı yayını "https://www.trtizle.com/uzaktan-egitim" adresinden izlenebiliyor.

UZAKTAN EĞİTİME KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ

EBA TV DERS PROGRAMI İLKOKUL

09.00     OKUYORUM YAZIYORUM            Metin, Okuma ve Anlama 5                        

09.30     TÜRKÇE-1            "Dinleme Metni (MASAL)"                         

10.00     HAYAT BİLGİSİ-1              Doğada Hayat- Dinî Bayramlarımız                          

10.30     İNGİLİZCE-2        Body Parts                         

11.00     HAYAT BİLGİSİ-2              Doğada Hayat- Doğal Unsurlar                  

11.30     İNGİLİZCE-3        House                 

12.00     TÜRKÇE-3            Bilim ve Teknoloji (Uzaya İlk Yolculuk)                   

12.30     SOSYAL BİLGİLER-4          "Etkin Vatandaşlık - Çocuk Hakları "                       

13.00     FEN BİLİMLERİ-4              Aydınlatma ve Ses Teknolojileri (Işık Kirliliği ve Nedenleri)          

13.30     MATEMATİK      İşlemler                              

14.00     UYUM İÇİN TÜRKÇE        Afiş-Broşür-İlan

EBA TV ORTAOKUL DERS PROGRAMI

09.00     İNGİLİZCE-5        "Party Time Birthday Party"                       

09.30     FEN BİLİMLERİ-5              Çevre Sorunlarına Yönelik Çözüm Önerileri                         

10.00     İNGİLİZCE-6        Holidays                             

10.30     FEN BİLİMLERİ-6              Duyu Organları - 1                          

11.00     MATEMATİK-7  Doğruda Açılar                 

11.30     FEN BİLİMLERİ-7              Bitki ve Hayvanlarda Üreme Büyüme ve Gelişme                            

12.00     İNGİLİZCE-8        Chores 3                             

12.30     FEN BİLİMLERİ-8              Madde Döngüleri                           

13.00     KUR'AN-I KERİM              Tecvit ve Talim Uygulamaları                     

13.30     TOPLUMSAL YAŞAM BECERİLERİ               Kurabiye Yapma Becerisi                             

14.00     UYUM İÇİN TÜRKÇE        Afiş-Broşür-İlan

EBA TV LİSE DERS PROGRAMI

09.00     BİYOLOJİ-9          Hücre Zarından Madde Geçişleri                             

09.30     İNGİLİZCE-9        World Heritage               

10.00     BİYOLOJİ-10       Abiyotik ve Biyotik Faktörler                     

10.30     FELSEFE-10         Bilim Felsefesi- Ahlak Felsefesi                 

11.00     İNGİLİZCE-10     Digital Era                          

11.30     BİYOLOJİ-11       Üriner Sistemin Yapısı ve Görevleri                        

12.00     FELSEFE-11         15-17. Yüzyıl Felsefesinin Karakteristik Özellikleri                            

12.30     İNGİLİZCE-11     Facts about Turkey                        

13.00     BİYOLOJİ-12       Bitkisel Hormonlar ve Bitkilerde Hareket                             

13.30     İNGİLİZCE-12     Favors                 

14.00     ARAPÇA-10        Manevi Önderlerimiz                   

14.30     MESLEKİ ARAPÇA-11      İbadetler ve Amaçları-2                

15.00     MESLEKİ ARAPÇA-12      Sorumluluk 1

EBA TV KANAL VE FREKANS AYARLARI NASIL YAPILIR?

EBA TV ortaokul, ilkokul, lise canlı ders nasıl izlenir EBA TV ders programı ve frekans ayarları

 

Bilim Kurulu üyesi Yeşim Taşova: Koronavirüs 40 derece üzerindeki sıcaklıkta ölmüyor!Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, 40 derece üzerindeki sıcaklıkta koronavirüsün ölmediğini, sıcağa uyum sağladığını söyledi.
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