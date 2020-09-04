EBA TV ortaokul, ilkokul, lise canlı ders nasıl izlenir? EBA TV ders programı ve frekans ayarları
EBA TV canlı dersler devam ediyor. 31 Ağustos'ta başlayan yeni eğitim öğretim yılı uzaktan eğitim olarak başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri EBA TV ile canlı yayında derslerini dinleyebiliyor. Kaçırdıkları derslerin tekrarlarını da izleme fırsatı bulan öğrenciler EBA TV ders programını ve EBA TV frekans ayarlarını araştırıyor. EBA TV canlı ders yayını nasıl izlenir?
Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitimi EBA TV ile 31 Ağustos'ta başlattı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri EBA TV üzerinden canlı yayında derslere katıl sağlayabiliyor. Peki, TRT EBA TV nasıl izlenir? EBA TV ders programı nereden sorgulanır? İşte merak edilenler...
EBA TV CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?
TRT EBA TV canlı yayın ile ilkokul, ortaokul ve lise derslerine ulaşmak mümkün. EBA TV canlı yayını "https://www.trtizle.com/uzaktan-egitim" adresinden izlenebiliyor.
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EBA TV DERS PROGRAMI İLKOKUL
09.00 OKUYORUM YAZIYORUM Metin, Okuma ve Anlama 5
09.30 TÜRKÇE-1 "Dinleme Metni (MASAL)"
10.00 HAYAT BİLGİSİ-1 Doğada Hayat- Dinî Bayramlarımız
10.30 İNGİLİZCE-2 Body Parts
11.00 HAYAT BİLGİSİ-2 Doğada Hayat- Doğal Unsurlar
11.30 İNGİLİZCE-3 House
12.00 TÜRKÇE-3 Bilim ve Teknoloji (Uzaya İlk Yolculuk)
12.30 SOSYAL BİLGİLER-4 "Etkin Vatandaşlık - Çocuk Hakları "
13.00 FEN BİLİMLERİ-4 Aydınlatma ve Ses Teknolojileri (Işık Kirliliği ve Nedenleri)
13.30 MATEMATİK İşlemler
14.00 UYUM İÇİN TÜRKÇE Afiş-Broşür-İlan
EBA TV ORTAOKUL DERS PROGRAMI
09.00 İNGİLİZCE-5 "Party Time Birthday Party"
09.30 FEN BİLİMLERİ-5 Çevre Sorunlarına Yönelik Çözüm Önerileri
10.00 İNGİLİZCE-6 Holidays
10.30 FEN BİLİMLERİ-6 Duyu Organları - 1
11.00 MATEMATİK-7 Doğruda Açılar
11.30 FEN BİLİMLERİ-7 Bitki ve Hayvanlarda Üreme Büyüme ve Gelişme
12.00 İNGİLİZCE-8 Chores 3
12.30 FEN BİLİMLERİ-8 Madde Döngüleri
13.00 KUR'AN-I KERİM Tecvit ve Talim Uygulamaları
13.30 TOPLUMSAL YAŞAM BECERİLERİ Kurabiye Yapma Becerisi
14.00 UYUM İÇİN TÜRKÇE Afiş-Broşür-İlan
EBA TV LİSE DERS PROGRAMI
09.00 BİYOLOJİ-9 Hücre Zarından Madde Geçişleri
09.30 İNGİLİZCE-9 World Heritage
10.00 BİYOLOJİ-10 Abiyotik ve Biyotik Faktörler
10.30 FELSEFE-10 Bilim Felsefesi- Ahlak Felsefesi
11.00 İNGİLİZCE-10 Digital Era
11.30 BİYOLOJİ-11 Üriner Sistemin Yapısı ve Görevleri
12.00 FELSEFE-11 15-17. Yüzyıl Felsefesinin Karakteristik Özellikleri
12.30 İNGİLİZCE-11 Facts about Turkey
13.00 BİYOLOJİ-12 Bitkisel Hormonlar ve Bitkilerde Hareket
13.30 İNGİLİZCE-12 Favors
14.00 ARAPÇA-10 Manevi Önderlerimiz
14.30 MESLEKİ ARAPÇA-11 İbadetler ve Amaçları-2
15.00 MESLEKİ ARAPÇA-12 Sorumluluk 1
EBA TV KANAL VE FREKANS AYARLARI NASIL YAPILIR?