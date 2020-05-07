EBA TV - TRT canlı yayın izle | EBA ders programı 7 Mayıs: İlkokul - ortaokul - lise ders saatleri

Hafta içi her gün devam eden uzaktan eğitim bugün de kaldığı yerden devam ediyor. Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren EBA nasıl izlenir? sorusu günden güne merak ediliyor. Haftanın beş günü ilkokul, ortaokul ve lise dersleri işlenen EBA'da bugün hangi dersler ve konular anlatılacak? İşte EBA 7 Mayıs 2020 Perşembe günü EBA ders programı...

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EBA DERS PROGRAMI

EBA İLKOKUL





EBA ORTAOKUL





EBA LİSE