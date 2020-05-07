MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri EBA TV - TRT canlı yayın izle | EBA ders programı 7 Mayıs: İlkokul - ortaokul - lise ders saatleri
ABONE OL
07.05.2020 - 08:45 |

EBA TV - TRT canlı yayın izle | EBA ders programı 7 Mayıs: İlkokul - ortaokul - lise ders saatleri

EBA TV - TRT canlı yayını izlemek isteyen öğrenciler, arayışa koyuldu. Bugün EBA'da hangi derslerin anlatılacağını merak edenler, EBA ders programı 7 Mayıs aramasında bulunuyor. EBA ilokul, ortaokul, lise ders saatleri belirlendi. İşte EBA - TRT canlı yayın linki ve EBA ders programı...

EBA TV - TRT canlı yayın izle | EBA ders programı 7 Mayıs: İlkokul - ortaokul - lise ders saatleri

Hafta içi her gün devam eden uzaktan eğitim bugün de kaldığı yerden devam ediyor. Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren EBA nasıl izlenir? sorusu günden güne merak ediliyor. Haftanın beş günü ilkokul, ortaokul ve lise dersleri işlenen EBA'da bugün hangi dersler ve konular anlatılacak? İşte EBA 7 Mayıs 2020 Perşembe günü EBA ders programı...

EBA - TRT CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

EBA DERS PROGRAMI

EBA İLKOKUL

EBA TV - TRT canlı yayın izle | EBA ders programı 7 Mayıs: İlkokul - ortaokul - lise ders saatleri

EBA ORTAOKUL

EBA TV - TRT canlı yayın izle | EBA ders programı 7 Mayıs: İlkokul - ortaokul - lise ders saatleri

EBA LİSE

EBA TV - TRT canlı yayın izle | EBA ders programı 7 Mayıs: İlkokul - ortaokul - lise ders saatleri

Kablo hırsızı, çaldığı 300 kilo kabloyu yakarken suçüstü yakalandıManisa’nın Kula ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı önleyici kolluk kuvveti görevini yürüten çarşı ve mahalle bekçileri, Jeopark alanı Divlit Yanardağı civarında devriye atarken şüphelendikleri bir durumu değerlendirdi. Yaklaşık 300 kilogram bakır kabloyu yakarken suçüstü yakalanan şahıs, ekiplerce gözaltına alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yakarken yakalandı! 300 kilo...

Yakarken yakalandı! 300 kilo...

6 ay geri ödeme yok! Duyan oraya koştu...

6 ay geri ödeme yok! Duyan oraya koştu...

Şaşırtan corona virüs hamlesi: Ekibi dağıtmayı düşünüyor!

Şaşırtan corona virüs hamlesi: Ekibi dağıtmayı düşünüyor!

A 101 aktüel katalog 7 Mayıs bugün! A 101 çalışma saatleri | Market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

A 101 aktüel katalog 7 Mayıs bugün! A 101 çalışma saatleri | Market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Sıradaki Haber