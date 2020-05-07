07.05.2020 - 08:45 |
EBA TV - TRT canlı yayın izle | EBA ders programı 7 Mayıs: İlkokul - ortaokul - lise ders saatleri
EBA TV - TRT canlı yayını izlemek isteyen öğrenciler, arayışa koyuldu. Bugün EBA'da hangi derslerin anlatılacağını merak edenler, EBA ders programı 7 Mayıs aramasında bulunuyor. EBA ilokul, ortaokul, lise ders saatleri belirlendi. İşte EBA - TRT canlı yayın linki ve EBA ders programı...
Hafta içi her gün devam eden uzaktan eğitim bugün de kaldığı yerden devam ediyor. Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren EBA nasıl izlenir? sorusu günden güne merak ediliyor. Haftanın beş günü ilkokul, ortaokul ve lise dersleri işlenen EBA'da bugün hangi dersler ve konular anlatılacak? İşte EBA 7 Mayıs 2020 Perşembe günü EBA ders programı...
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EBA DERS PROGRAMI
EBA İLKOKUL
EBA ORTAOKUL
EBA LİSE
Kablo hırsızı, çaldığı 300 kilo kabloyu yakarken suçüstü yakalandıManisa’nın Kula ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı önleyici kolluk kuvveti görevini yürüten çarşı ve mahalle bekçileri, Jeopark alanı Divlit Yanardağı civarında devriye atarken şüphelendikleri bir durumu değerlendirdi. Yaklaşık 300 kilogram bakır kabloyu yakarken suçüstü yakalanan şahıs, ekiplerce gözaltına alındı.